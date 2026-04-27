Talent Acquisition Specialister (Projektanställning)
Om Oss
Agile Search har sedan 2009 har hjälpt hundratals företag inom inom näringslivet och har sedan 2014-2015 gått över till en renodlad Talent Acquisition-konsultverksamhet, det vill säga att du blir anställd av oss för att sedan leverera högkvalitativt arbete för våra kunder vad gäller deras tillväxtmål.
Vi söker idag främst efter rekryteringsspecialister med erfarenhet från IT/Tech, Industri & Bygg men även inom Läkemedelsindustrin och vården.
Kontraktformen är en projektanställning som matchar ett specifikt kunduppdrag. Vår lönemodell är helt transparent och väldigt attraktiv.
Ansvarsområden
Spela en avgörande roll i att definiera våra kunders rekryteringsprocesser.
Aktivt hjälpa kunder att attrahera rätt kompetens för att möjliggöra kundernas kontinuerliga tillväxt.
Jobba hand i hand med olika beslutsfattare hos kunden för att stötta och coacha dem i utmanande rekryterings- och urvalsprocesser.
Axla ett helhetsansvar för att driva och genomföra rekryteringar från ax till limpa.
Eftersökta kvalifikationer
Kandidaterna bör ha titeln Senior Rekryterare eller motsvarande.
Minst 4 års erfarenhet av rekrytering inom en specifik ovannämnd bransch.
God teknisk förståelse och god hantering av olika rekryteringsverktyg och kandidatbaser
Bevisad erfarenhet gällande uppsökande metodik för att tillsätta svåra roller
Utvecklad förmåga att kommunicera tydligt och effektivt med olika intressenter
Bra analytisk förmåga och nyfikenhet att kontinuerligt lära sig nya saker
Förmåga att skriva och producera bra annonser och texter i rekryteringssammanhang
Maila din ansökan (endast CV räcker) till salah@agilesearch.io
vid intresse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: salah@agilesearch.io Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TA_Specialist_2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Search AB
(org.nr 556825-8536), https://agilesearch.io/ Kontakt
Medgrundare
Salah Damoun salah@agilesearch.io
