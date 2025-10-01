Talent Acquisition Partner, Vikariat
Svensk Fastighetsförmedling AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-01
Svensk Fastighetsförmedling erbjuder just nu dig som brinner för rekrytering möjligheten att ta en plats i TA-teamet. Här kommer du att få ansvar för att stötta rekryterande chefer och tillsammans leverera en kandidatupplevelse i världsklass. Utöver den löpande rekryteringen arbetar vi proaktivt med event, employer branding och uppdragsutbildning. Kort sagt finns det mycket spännande att upptäcka!
Om du brinner för att arbeta med rekryteringsprocessens alla steg och tillsammans hitta möjligheter så kan det vara dig vi söker - Vi erbjuder just nu ett Vikariat på 6 månader med start per omgående.
Din nästa utmaning Som en del av vårt rekryteringsteam (vikariat) kommer du att ta en naturlig plats i laget och bidra utifrån din erfarenhet. Vi är ett litet och nära team med ett gemensamt uppdrag där varje enskild arbetsuppgift bidrar till det gemensamma målet. Vi arbetar nära verksamheten vilket innebär att resor kan förekomma, både för att genomföra event och stötta våra bobutiker.
I rollen kommer du främst att arbeta med att:
Rekrytera och attrahera främst mäklare och mäklarassistenter
Arbeta kompetensbaserat och genomföra tester
Planera och genomföra rekryteringsaktiviteter
Rekrytera till uppdragsutbildning
Proaktivt stötta rekryterande chefer i organisationen
Bidra i framtagandet av material och innehåll
Samarbeta nära med marknadsavdelningen och affärsområdesansvariga
Som en naturlig del i ditt arbete skapar du goda relationer både intern och externt. Självklart är du med och utvecklar våra processer och rekryteringsarbetet utifrån dina tidigare erfarenheter och idéer för att bibehålla och ständigt utveckla kandidatupplevelsen hos oss.
Mer om dig I den här rollen söker vi dig som har ett brinnande intresse för rekrytering och ett genuint intresse för att vara med och skapa fantastiska team. Vi tror att du tidigare har erfarenhet av att arbeta med hela rekryteringsprocessen och trivs med de arbetsuppgifter som rollen innebär. Som person tror vi att du är strukturerad och ansvarstagande och trivs med att arbeta i en roll med många kontaktytor där du kan vara till hjälp i både stort och smått.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med rekrytering
• Obehindrade kunskaper i Svenska, tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med kundrelationer
• Erfarenhet av att ha arbetat i Teamtailor eller liknande rekryteringsverkyg
• Erfarenhet av att arbeta med psykometeriska tester
Har du dessutom tidigare erfarenhet av att arbeta kompetensbaserat i rekryteringsprocessen så kommer du att känna igen dig i vårt arbetssätt.
Om oss Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja med 1250 medarbetare. Vårt huvudkontor är beläget i centrala Stockholm på Vasagatan 28. Här arbetar 40 kollegor tillsammans för att stötta våra 230 bobutiker. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas i din roll och vi har flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
Har du frågor om tjänsten? Tveka inte att höra av dig till rekryterande chef Anna.Liljegrenrassing@svenskfast.se
. Notera att alla ansökningar sker via annonsen i linje med GDPR.
Vi ser fram emot att få din ansökan snarast då urvalet kommer att ske löpande.
Välkommen in med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Anna Liljegren anna.liljegrenrassing@svenskfast.se Jobbnummer
9536321