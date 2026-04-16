Talent Acquisition Manager - Konsultchef | Heltid
2026-04-16
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
"Talent acquisition manager", "Bemanningsspecialist", "Konsultchef"...
Tjänsten är bred och titlarna kan vara många, men låt oss, åtminstone för tillfället benämna det som Konsultchef.
Om Scania Bemanning Som bolag är Scania Bemanning ungt, men internt har vi mångårig erfarenhet av bemanning och rekrytering. Vi är ett bolag som arbetar lokalt och i grunden vill förbli lokala. Vi drivs av att utveckla starka samarbeten, leverera moderna lösningar och att ständigt testa nya vägar för att nå än bättre resultat.
Vår tillväxtresa fortsätter och vi ser väldigt ljust på framtiden, därför letar vi nu efter ett tillskott till vår organisation som idag innefattar 3+1 kollegor.
Arbetsuppgifter För dig som axlar rollen som konsultchef väntar en spännande tid där du får vara involverad i flera delar av bolaget och ansvara för flera viktiga funktioner. Initialt kommer du ansvara för rekrytering, bemanning och dialogen med våra kunder, konsulter och kandidater. Vidare finns möjligheten att växa inom bolaget där vi ser positivt till intresse för försäljning och annan organisatorisk tillväxt.
Vi erbjuder bl.a. - Fördelarna (och utmaningarna) i att arbeta i ett ungt företag - Möjligheten att vara med och utveckla rollen och organisationen - Ett modernt och digitalt arbetssätt - Goda möjligheter att påverka bolagets tillväxt - Mm.
Det vore toppen om du - Tidigare har arbetat som rekryterare/konsultchef/... - Har haft personalansvar över 20+ personer - Har arbetat mot lager, logistik, industri och/eller produktion tidigare - Innehar B-körkort samt har tillgång till bil
Din profil Vi söker dig som vill utvecklas inom bemanning och rekrytering. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för människor då vi arbetar nära våra konsulter och har kontinuerliga avstämningar med dem. Du behöver inte vara dataingenjör men det är viktigt att du är digital och vill utvecklas vidare inom området. Det viktigaste för oss är att du, liksom vi, är orädd att testa nya vägar för att nå bättre resultat. Vi ser att du är lösningsorienterad och har en positiv grundinställning.
Ansökan Vi på Scania Bemanning strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi söker den med mest potential och härligast personlighet. Så om du vill och känner för det - våga stick ut!
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-2572392-1950453".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
(org.nr 559375-0358), https://scaniabemanning.teamtailor.com
Hyllie allé 23 (visa karta
)
215 36 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Bemanning x reQruitify
9858287