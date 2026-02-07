Takvårdare/Fasadtvättare

Tjänst och Försäljning i Skaraborg AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Skövde
2026-02-07


LA Takvård Skaraborg
Söker Takvårdare/Fasadtvätt are,
Du ska vara bekväm med höjd Och kunna jobba på Tak.
God Fysisk och bra kondition krävs.
Säsong ifrån mars-november
Med möjlighet att ev. bli uthyrd under vinterperioden.
Arbetet innefattar rengöring av Tak/Fasad
Manuellt ej med högtryck.
På Tak används en speciell skrapa.
Rensning och borttagning av mossa.
Därefter Kemas Taken.
På Fasad används ett speciellt medel som påförs med lågtryck.
Därefter sköljs det av.
Man arbetar alltid två och två.
Körkort krävs
Ordningssinne och är bekväm att jobba självständigt.

Vi jobbar med gällande kollektiv avtal.
Vi utgår ifrån Mariestadsvägen 100 i Skövde
Sänd in din intresseanmälan
Till:
alf. andersson@takvard.se
Vid frågor ring gärna 0721889060

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Email
E-post: alf.andersson@takvard.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takårdare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjänst och Försäljning i Skaraborg AB (org.nr 559095-3138)
Mariestadsvägen 100 (visa karta)
541 42  SKÖVDE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Frostaliden 15 54142 Skövde

Jobbnummer
9729435

