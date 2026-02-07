Takvårdare/Fasadtvättare
2026-02-07
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
LA Takvård Skaraborg
Söker Takvårdare/Fasadtvätt are,
Du ska vara bekväm med höjd Och kunna jobba på Tak.
God Fysisk och bra kondition krävs.
Säsong ifrån mars-november
Med möjlighet att ev. bli uthyrd under vinterperioden.
Arbetet innefattar rengöring av Tak/Fasad
Manuellt ej med högtryck.
På Tak används en speciell skrapa.
Rensning och borttagning av mossa.
Därefter Kemas Taken.
På Fasad används ett speciellt medel som påförs med lågtryck.
Därefter sköljs det av.
Man arbetar alltid två och två.
Körkort krävs
Ordningssinne och är bekväm att jobba självständigt.
Vi jobbar med gällande kollektiv avtal.
Vi utgår ifrån Mariestadsvägen 100 i Skövde
Sänd in din intresseanmälan
Till:
alf. andersson@takvard.se
Vid frågor ring gärna 0721889060
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: alf.andersson@takvard.se
Mariestadsvägen 100
