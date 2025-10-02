Takskottare - Stockholms län
Ayva Invest AB / Renhållningsjobb / Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Håbo
, Eskilstuna
, Västerås
Vi på Ayva Consulting söker Takskottare!
Vintern börjar närma sig och med det förhoppningsvis en massa snö. Därför söker vi nu studenter eller den som vill jobba extra hos oss under vintern med Takskottning.
Väder och vind är svårt att förutse, vilket gör att vi söker dig som är flexibel och som på godtyckligt kort tid kan göra dig redo för att arbeta. Arbetet sker främst vardagar där du enbart arbetar de dagar som du känner att du hanterar i balansen med dina studier.
Det är en stor fördel om du har körkort och tillgång till egen bil då du kunna bli inkallad för att förflytta dig inom Stockholms län med omnejd men det är inget krav.
Du som söker har inte några problem med höga höjder och har du dessutom erfarenhet från att skotta tak är det meriterande!Publiceringsdatum2025-10-02Kravprofil för detta jobb
Talar svenska
Skotta Säkert certifikat
Skylift certifikat
Fallskydd certifikat
Ej Höjdrädd
Erfarenhet utav takskottning
Trivs med fysiskt arbete
Arbetstider
07:00 - 16:00
Helgarbeten kan förekomma
Ansökan mailas till jobb@ayvaconsulting.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: jobb@ayvaconsulting.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Takskottning 2025/2026". Arbetsgivare Ayva Invest AB
(org.nr 559158-3470)
105 69 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms län Jobbnummer
9536855