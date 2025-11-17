Tågtekniker - 502276
Alstom Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Falköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Falköping
2025-11-17
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alstom Transport AB i Falköping
, Skara
, Skövde
, Lidköping
, Borås
eller i hela Sverige
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Är du vår nya Tågtekniker i Falköping?
Vi söker dig med erfarenhet inom mekanik som vill bli del av ett globalt världsledande företag! Har du viljan att utvecklas, uppskattar lagarbete och gillar att lösa tekniska utmaningar? Då kan det vara dig vi söker!
Din framtida roll
Du rapporterar till Patrik Stensson (Depot Manager) och arbetar tillsammans i en grupp med kompetenta och engagerade kollegor som hjälper dig att komma in i arbetet och teamet på bästa sätt
På depån i Falköping kommer du att arbeta med alla delar av löpande och förebyggande underhåll av Regina.
Beroende på din kompetens och intresse så kommer arbetet bestå av allt från att byta glödlampor till stora tunga mekaniska montage av motorer, växellådor och hjulaxlar mm. I rollen ingår det att utföra underhåll av fordonen och bedöma det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet. Du ska kunna följa instruktioner och genomföra underhåll och driftsättning enligt dem.
I tjänsten ingår även att:
Utföra underhåll, felavhjälpning samt modifieringar på fordon.
Utföra arbete enligt instruktioner i befintliga system.
Registrera och dokumentera information i våra aktuella system gällande t.ex. åtgärdstext, åtgånget material etc.
Med stöd av felsökare emellanåt felsöka och genomföra korrektion av elektriska fel på fordonen.
Säkerställa efterlevnad enligt kraven i policyn för miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet.
Arbeta enligt ISO 9001, ISO 14001 och Alstom Railway Safety Policy.
För att bli auktoriserad som tågtekniker behöver våra medarbetare genomgå Alstoms interna utbildningsprogram med godkänt resultat. Denna utbildning genomförs under ordinarie arbetstid och utan kostnad. Då arbetsuppgifterna är av betydelse för trafiksäkerheten krävs godkänd medicinsk hälsoundersökning innan eventuell anställning kan påbörjas, detta ombesörjer Alstom
Vem är du?
För att lyckas som tågtekniker behöver du ha en stark teknisk kompetens och ett öga för detaljer.
Du behöver vara strukturerad och tycka om att arbeta efter tydliga processer. Vi tror även att du tycker om att jobba mot deadlines för att få ut tågen i tid. Du är bra på att organisera och planera ditt arbete väl.
Vi tror också du är analytisk och tycker om att utföra tekniska felsökningar och hitta lösningar på problem. Vidare är det viktigt du är noggrann och har en hög ansvarskänsla, eftersom arbete som tågtekniker har en direkt påverkan för alla passagerares säkerhet och hälsa.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga är också viktigt eftersom du arbetar tillsammans med andra tekniker och annan personal på vår depå.
För att lyckas i rollen:
Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter. Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen:
Utbildning/erfarenhet eller en stor passion för el, teknik och felsökning.
Erfarenhet eller förståelse för tekniskt arbete inom flyg-, industri- eller fordonbranschen eller likande där reparation och felsökning av mekaniska, elektriska, pneumatiska samt digitala styrsystem tillhört din vardag.
Vi ser gärna att du är van att montera elektriska och mekaniska komponenter efter ritningar och instruktioner.
Har du goda kunskaper inom el så är det ett stort plus.
Kunskap av felsökning och förmåga att lösa komplexa problem är meriterande.
Kännedom om tågbranschen är meriterande.
Obehindrat kunna kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du behöver kunna jobba skift.
Då arbetsuppgifterna är av betydelse för trafiksäkerheten krävs godkänd medicinsk hälsoundersökning innan eventuell anställning kan påbörjas, detta ombesörjer Alstom
Välkommen in med din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten kontakta depåchef Patrik Stensson 073-6619649
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Om du är redo för utmaningen vill vi gärna höra från dig!
Du behöver inte vara en tågentusiast för att trivas hos oss. Vi garanterar att när du kliver på ett av våra tåg med dina vänner eller familj kommer du att vara stolt. Om du är redo för utmaningen vill vi gärna höra från dig!
Viktigt att notera
Som ett globalt företag är vi en arbetsgivare som erbjuder lika möjligheter och som firar mångfald i de 63 länder vi är verksamma i. Vi är engagerade i att skapa en inkluderande arbetsplats för alla. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alstom Transport AB
(org.nr 556058-9094) Arbetsplats
Alstom Sweden Jobbnummer
9608017