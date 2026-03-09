T-drifttekniker / Junior lagringsspecialist
IT-drifttekniker / Junior lagringsspecialist
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: 12 månader (möjlighet till förlängning)
Om uppdraget
Vi söker nu en junior lagringsspecialist / IT-drifttekniker till ett uppdrag hos Karolinska Universitetssjukhuset. Rollen innebär arbete med drift, övervakning och utveckling av sjukhusets lagrings- och backupmiljöer.
Som en del av IT-driftteamet kommer du att bidra till att säkerställa att vårdens kritiska IT-system är tillgängliga, säkra och stabila. Systemen hanterar bland annat patientjournaler, medicinska bilder och forskningsdata, vilket gör rollen central för sjukhusets verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med drift och övervakning av lagrings- och backupinfrastruktur
Säkerställa hög tillgänglighet och prestanda i lagringsmiljöer
Hantera säkerhetskrav kopplade till dataskydd och informationssäkerhet
Delta i förbättringsarbete och utveckling av nya lagringslösningar
Samarbeta med drifttekniker, systemförvaltare och IT-säkerhetsspecialisterKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av IT-drift eller lagringslösningar
Har arbetat i större IT-miljöer eller komplexa systemmiljöer
Har kunskap om backup, lagring eller dataskydd
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs både med självständigt arbete och arbete i team
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Prestandaoptimering och kapacitetsplanering av lagringssystem
Dataskydd, kryptering och säkerhetslösningar inom lagring och backupDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har god analytisk förmåga
Är lösningsorienterad
Har ett högt kvalitetstänk
Tycker om att samarbeta och dela kunskap
Om uppdraget
Uppdragsstart: preliminärt april 2026
Omfattning: 100 %
Arbete sker till minst 70 % på plats hos Karolinska Universitetssjukhuset. Så ansöker du
Skicka in ditt CV och relevanta referensuppdrag som visar erfarenhet av liknande arbete i större organisationer.
Kompetensnivå
Rollen är Kompetensnivå 2 (junior).
Nivå 2: cirka 1-3 års erfarenhet inom området
Arbetar under viss handledning men kan göra mycket själv
Sammanfattning
För denna tjänst behövs ungefär:
1-3 års erfarenhet inom IT-drift / lagring / backup
Minst ett tidigare uppdrag (minst 3 månader) i en större organisation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
171 76 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska universitetssjukhuse Jobbnummer
9784433