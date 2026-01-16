Systemutvecklare till Sawubona IT
Är du en skicklig och ambitiös Systemutvecklare som vill verka i en tekniskt intressant miljö tillsammans med sköna kollegor? Lockas du av att bidra med dina kunskaper i ett komplext uppdrag med meningsfull verksamhet, kanske på ett internationellt företag eller en svensk myndighet, samtidigt som du har din tillhörighet i ett mindre sammanhang med varm gemenskap och stora möjligheter att påverka? Då kan rollen som Systemutvecklare till Sawubona IT vara perfekt för dig. Välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Sawubona IT är ett familjärt företag som grundades år 2017 och är specialister inom systemutveckling, projektledning och data & analytics. På Sawubona IT värderar de trivsel och gemenskap högt. Atmosfären beskrivs av medarbetarna som öppen, omtänksam och välkomnande. Sawubona är stolta över den fantastiskt fina utmärkelsen de har fått som ett Great Place to Work år 2021, 2022, 2023 och 2024 där hela 100% av medarbetarna anser att Sawubona är en utmärkt arbetsplats.
Sawubona IT verkar inom en kunskapsintensiv bransch och tror på det livslånga lärandet. De vill erbjuda den bästa plattformen för vidareutveckling inom sitt område. Genom en nära dialog med sina medarbetare är deras målsättning alltid att kunna erbjuda det bästa uppdraget för varje individ. De arbetar hårt för att hitta det uppdrag som matchar respektive medarbetares önskemål och behov utifrån livssituation, erfarenheter och kompetensutveckling.
Hos Sawubona IT erbjuds du:
• Generös ersättning och ett flexibelt upplägg utifrån dina preferenser
• Vinstdelning
• Ett förmånligt friskvårdsbidrag samt regelbundna sportaktiviteter som de gör tillsammans för alla som vill
• Kompetensutveckling med interna träffar, teknikkonferenser, utbildningsverktyg osv.
• Tjänstepension enligt ITP1
• Stor frihet under eget ansvar
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta i agila utvecklingsteam och utveckla komplexa IT lösningar med fullstack eller backendfokus
• Delta i alla utvecklingsfaser från krav till utveckling, test, leverans och drift
• Utveckla system och applikationer på Microsoft .NET plattform
• Backend- och databasdesign och programmering
• Design och nyutveckling av ny funktionalitet i webbapplikationer
• Programmera underhållsvänlig kod
• Automattesta kod
• Delta i agilt utvecklingsarbete enligt Scrum eller Kanban
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 5 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare eller liknande
• Har en akademisk utbildning inom data- eller systemvetenskap, eller motsvarande från universitet, högskola eller YH
• Har väldigt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Har goda kunskaper inom .NET, C#, SQL Server
• Har erfarenhet av att utveckla molntjänster på Azure plattformen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kvalitetsmedveten
• Självgående
• Strukturerad
• Anpassningsbar
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sawubona är en hälsningsfras på Zulu och betyder "vi ser dig". Men den egentliga betydelsen är mycket större än så. Sawubona är en inbjudan till ett möte mellan människor där de kommunicerar, utforskar, hjälper varandra. I deras företag utgör medarbetarna kärnan av verksamheten som byggs upp av varje individ som är en del av gruppen. Deras målsättning är att varje individ ska känna sig sedd och lyssnad på och där man kan få sin fulla potential utforskad och bekräftad.
Läs mer om Sawubona IT här.
