Systemutvecklare till Sawubona IT
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en skicklig och ambitiös Systemutvecklare som vill verka i en tekniskt intressant miljö tillsammans med sköna kollegor? Lockas du av att bidra med dina kunskaper i ett komplext uppdrag med meningsfull verksamhet, kanske på ett internationellt företag eller en svensk myndighet, samtidigt som du har din tillhörighet i ett mindre sammanhang med varm gemenskap och stora möjligheter att påverka? Då kan rollen som Systemutvecklare till Sawubona IT vara perfekt för dig. Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Sawubona IT är ett familjärt företag som grundades år 2017 och är specialister inom systemutveckling, projektledning och data & analytics. På Sawubona IT värderar de trivsel och gemenskap högt. Atmosfären beskrivs av medarbetarna som öppen, omtänksam och välkomnande. Sawubona är stolta över den fantastiskt fina utmärkelsen de har fått som ett Great Place to Work år 2021, 2022, 2023 och 2024 där hela 100% av medarbetarna anser att Sawubona är en utmärkt arbetsplats.
Sawubona IT verkar inom en kunskapsintensiv bransch och tror på det livslånga lärandet. De vill erbjuda den bästa plattformen för vidareutveckling inom sitt område. Genom en nära dialog med sina medarbetare är deras målsättning alltid att kunna erbjuda det bästa uppdraget för varje individ. De arbetar hårt för att hitta det uppdrag som matchar respektive medarbetares önskemål och behov utifrån livssituation, erfarenheter och kompetensutveckling.
Hos Sawubona IT erbjuds du:
Generös ersättning och ett flexibelt upplägg utifrån dina preferenser
Vinstdelning
Ett förmånligt friskvårdsbidrag samt regelbundna sportaktiviteter som de gör tillsammans för alla som vill
Kompetensutveckling med interna träffar, teknikkonferenser, utbildningsverktyg osv.
Tjänstepension enligt ITP1
Stor frihet under eget ansvarDina arbetsuppgifter
Arbeta i agila utvecklingsteam och utveckla komplexa IT lösningar med fullstack eller backendfokus
Delta i alla utvecklingsfaser från krav till utveckling, test, leverans och drift
Utveckla system och applikationer på Microsoft .NET plattform
Backend- och databasdesign och programmering
Design och nyutveckling av ny funktionalitet i webbapplikationer
Programmera underhållsvänlig kod
Automattesta kod
Delta i agilt utvecklingsarbete enligt Scrum eller Kanban
Vi söker dig som
Har minst 5 års arbetslivserfarenhet som systemutvecklare eller liknande
Har en akademisk utbildning inom data- eller systemvetenskap, eller motsvarande från universitet, högskola eller YH
Har väldigt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har goda kunskaper inom .NET, C#, SQL Server
Har erfarenhet av att utveckla molntjänster på Azure plattformen
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Kvalitetsmedveten
Självgående
Strukturerad
Anpassningsbar
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4IV8VK". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9785226