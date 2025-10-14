Systemutvecklare sökes till myndighet i Linköping
2025-10-14
Vill du arbeta i ett plattformsteam som möjliggör för andra utvecklingsteam att lyckas och samtidigt bidra till samhällsnyttan? Är du nyfiken på modern IT-arkitektur, automatisering och cloud native-teknologier? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Perido söker nu en systemutvecklare till vår kund, en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Kunden befinner sig i en teknisk förändringsresa från en högt integrerad arkitektur till en mer flexibel, löst kopplad och eventbaserad miljö. Du blir en del av ett plattformsteam som arbetar nära utveckling, förvaltning, drift och support för att skapa tekniska lösningar som ger nytta både internt och externt. Tjänsten är placerad på myndighetens kontor i Linköping. De första 6 månaderna är man anställd som konsult via Perido, därefter är ambitionen att tillsvidareanställas av myndigheten.Arbetsuppgifter
Som systemutvecklare kommer du bland annat att:
Utveckla verktyg, ramverk och plattformskomponenter som förenklar och effektiviserar vardagen för utvecklingsteamen
Skapa tekniska förutsättningar för kontinuerliga leveranser och hög automationsgrad
Delta i test och kvalitetssäkring som en naturlig del av utvecklingsprocessen
Samarbeta med målgrupper, förvaltning samt drift- och supportorganisation
Bidra till införandet av en modern cloud native-plattform baserad på Kubernetes och Docker
Arbeta i Java
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är samarbetsinriktad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Du har lätt för att se helheten och förstå verksamhetens behov. Med hög personlig mognad och en vilja att bidra till gemensamma mål skapar du värde både för teamet och organisationen.
Vi tror också att du är nyfiken på ny teknik och gärna delar med dig av din kunskap till andra. Du är flexibel, lösningsorienterad och kan anpassa dig till en föränderlig miljö. Samtidigt har du förmågan att hålla struktur och driva ditt arbete framåt på ett ansvarsfullt sätt. Din kommunikativa förmåga gör att du bygger goda relationer och skapar förtroende både internt och externt.
Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Kvalifikationer:
Högskole- eller universitetsutbildning inom datavetenskap, programvaruteknik, datateknik eller motsvarande erfarenhet
Minst 2 års yrkeserfarenhet av systemutveckling
Svenskt medborgarskap (tjänsten är säkerhetsklassad, säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs inför anställning), säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs inför anställning)
God kommunikativ förmåga samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av löst kopplad arkitektur och event streaming (exempelvis Kafka)
Erfarenhet av mikrotjänster och plattformsprodukter
Erfarenhet av containerplattformar (Kubernetes/Docker)
Kunskap inom DevOps, CI/CD och agila metoderTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag initialt 6 månader via Perido, därefter med ambition att tillsvidareanställas hos kunden. Start 2025-11-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Charlotte Crowley som kan nås på mejl charlotte.crowley@perido.se
. De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35421 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
