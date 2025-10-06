Systemutvecklare (.NET) & Scrum Master
Trafikverket / Datajobb / Borlänge Visa alla datajobb i Borlänge
2025-10-06
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trafikverket i Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
, Fagersta
, Vansbro
eller i hela Sverige
Vill du kombinera kod och ledarskap genom att arbeta i ett innovativt team som ansvarar för en av Trafikverkets integrationsplattformar? Då kan du vara vår nästa kollega!
Systemutvecklare (.NET) & Scrum MasterPubliceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Den här tjänsten kombinerar två ansvarsområden:
Du arbetar operativt som systemutvecklare, med fokus på backendutveckling i C#/.NET. Samtidigt fungerar du som Scrum Master, där du skapar förutsättningar för ett högpresterande, självorganiserande team.
Du får en central roll i att vidareutveckla våra integrationsplattformar och samtidigt bidra till en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring.
Ett axplock av dina arbetsuppgifter:
Systemutveckling
Utveckla och förvalta integrationslösningar i C#/.NET-miljö
Arbeta med API-design, meddelandeflöden och containerlösningar
Delta i val av utvecklingsstrategi och teknisk arkitektur.
Säkerställa kvalitet genom kodgranskning och testautomation
Scrum Master
Facilitera Scrum-ceremonier och stödja teamet enligt agila principer
Leda PI-planning, sprintplanering och bidra till att SAFe-processer följs
Arbeta aktivt med att undanröja hinder och skapa flow
Skapa tydlighet kring ansvar, mål och samarbete
Vår sektion ansvarar för de system och plattformar som möjliggör effektivt datautbyte och integrationer, både internt och externt som en del i ett av landets största datalandskap. Vi hanterar flera plattformar som är en blandning av köpta och egenutvecklade system.
Jag som blir din närmaste chef heter Henrik Markkanen. Mitt mål är att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig sedda, uppskattade och motiverade. Jag ger dig som medarbetare stort förtroende och frihet i ditt arbete, samtidigt som jag alltid finns till hands för stöd och vägledning när det behövs. För mig är det viktigt med en god balans mellan arbete och fritid och jag vill bygga en kultur där vi både når våra mål och har roligt tillsammans på vägen.
Inrikes resor förekommer.
Det kan vara aktuellt att ingå i beredskap.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-Hybrid
För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
Du motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Kvalifikationer
Du trivs i en kombinerad roll där du får vara både tekniskt involverad och människonära. Du gillar att jobba strukturerat, se helheter och samtidigt ha öga för detaljer i kod och processer. Du är kommunikativ, coachande och har en naturlig förmåga att skapa engagemang i gruppen. Du gillar struktur men är samtidigt inte rädd för förändring. Du motiveras av att leverera lösningar som fungerar på riktigt - och som gör skillnad i samhället.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) med inriktning IT/ datavetenskap, alternativt har du en annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
minst 5 års dokumenterad erfarenhet av backendutveckling i C#.
minst 2 års arbetslivserfarenhet som Scrum Master.
goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du:
har arbetslivserfarenhet av MongoDB.
är certifierad inom SAFe ramverket.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "27:2025:273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Kontakt
Rekryterande chef
Henrik Markkanen 0101242067 Jobbnummer
9541435