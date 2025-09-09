Systemutvecklare
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Läs mer om oss på Krimtech.sePubliceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i samhället samtidigt som du får utvecklas i din karriär? Hos oss får du stora möjligheter att påverka vårt och ditt arbete, allt för att vi ska kunna leverera säkra och kvalitativa lösningar till vår kärnverksamhet. Inom Kriminalvårdens IT-verksamhet arbetar vi med mycket egenutveckling där all utveckling sker i Microsoftsmiljö samt agilt. Vi jobbar i team och ansvarar för att erbjuda verksamheten digitaliserade lösningar som förenklar och effektiviserar deras vardag. Vi försöker att använda nya tekniker där det går men vi jobbar även mycket med förvaltning av våra befintliga lösningar. Som systemutvecklare inom Kriminalvården kommer du arbeta i en objektorienterad miljö innehållande systemutveckling av våra kärn- och stödsystem. Vi arbetar med .net och C#, och kommer att ge dig möjlighet att utvecklas och lära dig dem språken på plats hos oss. Vi tror på utveckling hos våra medarbetare och det finns stora möjligheter att påverka riktningen för just din utveckling beroende på vad man brinner för. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra människor, tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Du har förmågan att lätt anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt. Vi tror också att du är en person som tar initiativ och gärna sätter igång aktiviteter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant ämnesområde, såsom systemvetare, dataingenjör, högskoleingenjör, civilingenjör eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av att arbeta med systemutveckling i projekt, uppdrag eller inom förvaltning
• Erfarenhet av agila arbetssätt
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i ett eller flera programmeringsspråk, så som .Net och C#
• Grundläggande kunskaper i HMTL och CSS
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet som systemutvecklare inom Kriminalvården
• Erfarenhet av Microsofts utvecklingsverktyg (exempelvis VS och//eller Azure Devops)
• Erfarenhet av att arbeta i systemutvecklingsteam enligt agila metoden Scrum
• Erfarenhet av Continuous delivery
• Erfarenhet av DevOps
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT Frigivningsförberedelser Kontakt
Gruppchef
Jonas Åberg Jonas.Aberg@kriminalvarden.se 0790-992867 Jobbnummer
9498589