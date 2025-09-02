systemutvecklare
2025-09-02
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en systemutvecklare till ett projekt inom teknisk dokumentation. Du blir en del av ett IT-team med 5-8 personer som arbetar tätt tillsammans för att utveckla och förvalta en modern teknisk lösning.
Arbetsuppgifterna omfattar att analysera krav, vidareutveckla produkten så att den möter verksamhetens förväntningar samt säkerställa att lagar och regelverk följs. Rollen innebär också att agera mentor för andra utvecklare inom området, särskilt kring Nuxeo, och bidra med utbildning och kunskapsöverföring.
Den tekniska lösningen bygger på Nuxeo som plattform och kombineras med containerteknik (OpenShift) samt MongoDB. Erfarenhet inom dessa områden är centralt för att lyckas i uppdraget.
Konsulten ska vara tillgänglig för intervju.
Ska-krav
Konsult på kompetensnivå 4 (9-12 års erfarenhet)
Minst 5 års erfarenhet av MongoDB i Linuxmiljö (administration, utveckling och anpassning)
Minst 1 års erfarenhet av att bygga skalbara system i Nuxeo
Erfarenhet av systemintegrationer och containerteknik i OpenShift
Minst 5 års erfarenhet av Java-programmering inom servlet/tomcat-teknik
Minst 1 års erfarenhet av funktionalitet i ProjectWise
Kunskap och erfarenhet av informationssäkerhet kopplat till MSBFS 2020:7 och TSFS 2022:14
Mycket goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
Bör-krav
Inga specificerade
Referensuppdrag
Konsulten ska kunna lämna ett relevant uppdrag, på minst 1000 timmar, som avslutats inom de senaste två åren. Uppdraget ska vara likvärdigt med denna beskrivning och innehålla följande information:
Kundens namn och kontaktuppgifter
Tidsperiod (från-till)
Beskrivning av uppdragets omfattning och innehåll
Praktisk information
Placeringsort: Borlänge, med möjlighet till distansarbete upp till 40%
Uppdragsperiod: 2025-11-01 - 2026-11-01, med option på förlängning 6+6 månader
Omfattning: 100%
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
784 35 BORLÄNGE
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00
