Systemtestare - säkerhetskritiska avioniksystem
Professional Galaxy AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professional Galaxy AB i Jönköping
, Växjö
, Linköping
, Trollhättan
, Göteborg
eller i hela Sverige
Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Är du rätt person för uppdraget - eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Professional Galaxy söker: Systemtestare - Avionik & Säkerhetskritiska System
I detta konsultuppdrag arbetar du inom avancerad och säkerhetskritisk flyg- och försvarsindustri. Uppdraget är placerat i Huskvarna och innebär ett nära samarbete med utveckling, verifiering och test av komplexa avioniksystem, där kvalitet, säkerhet och spårbarhet är avgörande.
Du får möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö och bidra genom hela utvecklingskedjan - från kravdefinition till färdig verifierad systemlösning.
Om uppdraget
Uppdraget är placerat inom en verksamhet som arbetar med kvalificering, integration, verifiering och utprovning av säkerhetskritiska system. Du blir en del av ett team om cirka 20 specialister och samarbetar tätt med systemingenjörer, konstruktörer, testingenjörer och projektledning.
I rollen som systemtestare ansvarar du för systemnivåtestning i en kravbaserad utvecklingsprocess, där validering, verifiering och full spårbarhet är centrala delar. Arbetet ger god insyn i hur säkerhetskritiska flygplanssystem utvecklas enligt etablerade standarder och processer.
Arbetsuppgifter
Ta fram, analysera och förvalta systemkrav och testplaner
Bryta ner krav till testfall och definiera testspecifikationer
Implementera testfall, huvudsakligen i Python
Genomföra systemtester och analysera testresultat
Dokumentera och rapportera testresultat på systemnivå
Samordna arbete mellan krav, systemarkitektur, validering och verifiering
Arbeta med kravhantering i DOORS enligt etablerade processer för säkerhetskritisk utveckling
Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:
Ingenjörsutbildning inom elektronik, mjukvara eller fysik
Minst 1 års erfarenhet av kravarbete samt verifiering och validering
Erfarenhet av systemtestning
Programmeringserfarenhet i Python
Erfarenhet av eller god förståelse för kravhanteringsverktyg, exempelvis DOORS
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med säkerhetskritiska system
ISTQB-certifiering eller motsvarande
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och har lätt för att samarbeta med många olika roller. Du kommunicerar tydligt, tar initiativ och bidrar aktivt till förbättringar. Även i pressade situationer arbetar du metodiskt och med bibehållet lugn.
Övrig information
Uppdragsform: Konsultuppdrag (ej anställning hos kund)
Placeringsort: Huskvarna
Resor: Ej regelbundna, kan förekomma vid exempelvis utbildningar eller möten
Bakgrundskontroll genomförs före uppdragsstart
Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:
Ditt uppdaterade CV
Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget
Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:
Vi accepterar inte ansökningar via post
Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga
Startdatum: 2026-04-01 Slutdatum: 2026-12-31 Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7182333-1827616". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Jönköping Centralstation (Buss) (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Kontakt
Priya Chakraborty priya.chakraborty@progalaxy.se +46723398070 Jobbnummer
9726414