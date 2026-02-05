Systemtestare - säkerhetskritiska avioniksystem

Professional Galaxy AB / Datajobb / Jönköping
2026-02-05


Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Professional Galaxy söker: Systemtestare - Avionik & Säkerhetskritiska System
I detta konsultuppdrag arbetar du inom avancerad och säkerhetskritisk flyg- och försvarsindustri. Uppdraget är placerat i Huskvarna och innebär ett nära samarbete med utveckling, verifiering och test av komplexa avioniksystem, där kvalitet, säkerhet och spårbarhet är avgörande.
Du får möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö och bidra genom hela utvecklingskedjan - från kravdefinition till färdig verifierad systemlösning.

Om uppdraget
Uppdraget är placerat inom en verksamhet som arbetar med kvalificering, integration, verifiering och utprovning av säkerhetskritiska system. Du blir en del av ett team om cirka 20 specialister och samarbetar tätt med systemingenjörer, konstruktörer, testingenjörer och projektledning.
I rollen som systemtestare ansvarar du för systemnivåtestning i en kravbaserad utvecklingsprocess, där validering, verifiering och full spårbarhet är centrala delar. Arbetet ger god insyn i hur säkerhetskritiska flygplanssystem utvecklas enligt etablerade standarder och processer.

Arbetsuppgifter

Ta fram, analysera och förvalta systemkrav och testplaner

Bryta ner krav till testfall och definiera testspecifikationer

Implementera testfall, huvudsakligen i Python

Genomföra systemtester och analysera testresultat

Dokumentera och rapportera testresultat på systemnivå

Samordna arbete mellan krav, systemarkitektur, validering och verifiering

Arbeta med kravhantering i DOORS enligt etablerade processer för säkerhetskritisk utveckling


Kvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget ser vi att du har:

Ingenjörsutbildning inom elektronik, mjukvara eller fysik

Minst 1 års erfarenhet av kravarbete samt verifiering och validering

Erfarenhet av systemtestning

Programmeringserfarenhet i Python

Erfarenhet av eller god förståelse för kravhanteringsverktyg, exempelvis DOORS

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift


Meriterande

Erfarenhet av arbete med säkerhetskritiska system

ISTQB-certifiering eller motsvarande


Personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk och har lätt för att samarbeta med många olika roller. Du kommunicerar tydligt, tar initiativ och bidrar aktivt till förbättringar. Även i pressade situationer arbetar du metodiskt och med bibehållet lugn.

Övrig information

Uppdragsform: Konsultuppdrag (ej anställning hos kund)

Placeringsort: Huskvarna

Resor: Ej regelbundna, kan förekomma vid exempelvis utbildningar eller möten

Bakgrundskontroll genomförs före uppdragsstart


Ansökan
Vänligen ansök direkt via vårt system med:

Ditt uppdaterade CV

Din tillgänglighet för att påbörja uppdraget

Beskriv i din motivering varför du är lämplig för uppdraget och hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildning och personliga egenskaper.
Observera:

Vi accepterar inte ansökningar via post

Alla ansökningar måste skickas via portalen för att vara giltiga

Startdatum: 2026-04-01 Slutdatum: 2026-12-31 Sista dag att ansöka är 2026-02-15


Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Arbetsgivare
Professional Galaxy AB (org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Kontakt
Priya Chakraborty
priya.chakraborty@progalaxy.se
+46723398070

Jobbnummer
9726414

