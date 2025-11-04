Systemtekniker GIS - Inriktning Applikationer och DevOps
2025-11-04
Länsstyrelsernas IT-avdelning är i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, innovativa lösningar och säkerhets- och beredskapsfrågor är i fokus.
Vår IT-miljö är omfattande och varierande. Den innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Framför allt kommer våra idéer hela samhället till nytta. Det ger en alldeles speciell känsla som är svår att slå.
Länsstyrelsernas verksamhet har en stor bredd och verkar inom områden som är högst aktuella i dagens samhälle. Digitalisering är en stark drivkraft för länsstyrelserna där IT ofta har en nyckelroll i att realisera behoven.
Länsstyrelsernas IT-avdelning är nationell och jobbar för samtliga 21 länsstyrelser i Sverige.
Lockas du av att arbeta som systemtekniker inom GIS-applikationer och samtidigt göra verklig samhällsnytta? Vill du ingå i ett engagerat och kompetent team där samarbete och kunskapsdelning är nyckeln till att lösa komplexa problem och skapa effektiva lösningar? Vi söker dig som är systemtekniker med erfarenhet och intresse för GIS, eller en GIS-ingenjör med starkt tekniskt driv och kunskap inom systemdrift och DevOps.Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för den tekniska driften och förvaltningen av våra GIS-applikationer och plattformar. Du bidrar till att säkerställa en stabil, säker och effektiv leverans av GIS-tjänster som används av samtliga 21 länsstyrelser i Sverige. Tjänsten omfattar leverans och förvaltning av GIS-byggblock som används vid utveckling av applikationer med geografisk funktionalitet. IT-tjänsten tillhandahåller både webb- och klientbaserade komponenter, såsom verktyg och kodbibliotek, som möjliggör utveckling av GIS-applikationer i low-code- och pro-code-lösningar. Exempel på komponenter: ArcGIS Experience Builder, återanvändbara API:er, m.fl.
I din roll kommer du att:
- Utveckla och underhålla CI/CD-pipelines för effektiv driftsättning av GIS-applikationer.
- Ansvara för teknisk drift, underhåll och support av GIS-applikationer.
- Felsöka applikationer med hjälp av webbläsarverktyg (t.ex. Chrome DevTools).
- Kontrollera och kvalitetssäkra kod inför driftsättning.
- Installera och konfigurera GIS-programvara samt integrera GIS-lösningar med andra system.
- Arbeta i nära samarbete med kollegor i ett team med god sammanhållning, där digitala möten är en naturlig del av vardagen.
Du får möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad miljö med moderna GIS-lösningar och banbrytande teknologier. Rollen är flexibel och kan utvecklas över tid i takt med verksamhetens behov. Kvalifikationer
Du har:
- Högskoleutbildning inom GIS alternativt arbetsrelaterad erfarenhet som anses likvärdig.
- Erfarenhet av drift av GIS-plattformar som Esri ArcGIS Enterprise, ArcGIS Server, GeoServer, QGIS, Safe FME Flow.
- Erfarenhet av teknisk IT-drift (applikationer i servermiljö).
- Stark förmåga att felsöka och debugga system och applikationer.
- Erfarenhet av databashantering i SQL Server, PostgreSQL/PostGIS.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
- Arbete i en DevOps-miljö med automatisering av bygg- och leveransprocesser genom CI/CD-pipelines.
- Programmering i Python, Javascript/Typescript, PowerShell, Bash, C#.
- Windows Server- och Linux-miljöer.
- Drift av Java-applikationer.
- Containerisering och molnplattformar.
- Infrastruktur som kod (t.ex. YAML).
Personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
- Har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt.
- Är kommunikativ och kan dokumentera samt förklara tekniska processer tydligt.
- Har ett öga för detaljer och strävar efter hög kvalitet.
- Är initiativtagande, självgående och arbetar proaktivt.
- Trivs i teammiljö och delar gärna med dig av din kunskap.
- Förespråkar DevSecOps-principer och integrerar säkerhet som en naturlig del av utvecklings- och leveransprocessen.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Möjlighet till kompetensutveckling och interna utbildningar finns för att stödja din professionella utveckling.
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss/jobba-pa-it-avdelningen.html.
Vi finns också på https://se.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. För en del anställningar kan därför svenskt medborgarskap komma att krävas. Läs mer om säkerhetsprövning https://se.linkedin.com/company/lansstyrelsernas-itavdelning
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se Ersättning
