Systemspecialist
2026-05-01
We<skill> är ett konsultföretag som erbjuder specialistkompetens för IT/Tech-uppdrag inom både mjukvara- och hårdvara. Nu söker vi en Systemspecialist/Systemingenjör till ett uppdrag hos en befintlig kund där vi har möjlighet att utöka teamet.
Om uppdraget
Vi söker en teknisk systemspecialist som vill arbeta brett med installationer, drift, felsökning och integrationsarbete i komplexa IT-miljöer. Rollen passar dig som trivs nära kunder, gillar att lösa tekniska utmaningar och vill arbeta med en modern plattform som används av organisationer i hela Norden.
Du blir en del av ett erfaret teknikteam där du arbetar med allt från installationer och uppgraderingar till analys av loggar, integrationsarbete och konfiguration av server- och webbmiljöer. Här får du en vardag med variation, ansvar och möjlighet att påverka både teknik och arbetssätt. Dina arbetsuppgifter
Installera, konfigurera och uppgradera system och tillhörande komponenter
Arbeta med autentisering, federationer, certifikat och integrationslösningar
Felsöka och konfigurera webbmiljöer
Analysera loggar och hantera tekniska integrationer
Utföra administration i SQL Server, inklusive enklare databasanpassningar
Bidra till utvecklingen av nya tekniska tjänster baserat på kundernas behov Kvalifikationer
Du har en bred teknisk bakgrund och trivs i roller där du får kombinera problemlösning, kundkontakt och systemförståelse. Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att arbeta i IT-miljöer där flera system, komponenter och projekt löper parallellt
God förståelse för Windows-baserade servermiljöer
Intresse för identitetshantering, säker inloggning och olika typer av integrationsflöden
Förmåga att förklara tekniska frågor på ett klart och begripligt sätt för både tekniska och icke-tekniska mottagare
Trygghet i både svenska och engelska, i tal och skrift
Ett arbetssätt som präglas av nyfikenhet, struktur och eget driv
Om We<skill>
We<skill> strävar efter att bli drömpartnern för både kund, medarbetare och övriga samarbetspartners. Idag har vi flertalet kunder där vi levererar exempelvis systemutveckling, test- och kvalitetssäkring, IT-säkerhet, infrastruktur och automation m.m. Inom We<skill> arbetar vi främst i regionerna Skellefteå, Luleå, Umeå och Göteborg, men vi har även uppdrag i andra delar av Sverige.
We>skill>s grundvärderingar handlar om inkludering, flexibilitet och hållbarhet. Det har alltid varit viktigt för oss att våra anställda känner att de kan vara sig själva och blir inkluderade i företaget och därmed en del av We:et i We>skill>. Genom att prioritera förmåner och flexibilitet för våra anställda skapar vi tillsammans ett hållbart arbetsliv där du får vara med att påverka din arbetssituation.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Placering: Skellefteå
Omfattning: 100%
Kontakt: Per Bleckberg, 072-245 92 88 eller per.bleckberg@weskill.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Weskill AB
