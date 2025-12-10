Systemledare till GE Mitt Stab
Försvarsmaktens Telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS), Genomförandeenhet Mitt, söker Systemledare till GE Mitt Stab, med placering i Enköping.
Om Verksamheten
Genomförandeenhet Mitt ansvarar för det förebyggande och avhjälpande underhållet på Försvarsmaktens ledningssystem inom militärregion Mitts geografiska område. Vi har genomförandeavdelningar i Enköping, Kungsängen, Falun, Arboga, Haninge och Visby. Enhetsstaben analyserar, samordnar, leder och följer upp uppgifter till enhetens genomförandeavdelningar inom huvudområdena Marktele, IT och Teknisk bevakning. Enhetsstaben verkar också som enhetschefens stödfunktion i beslutsprocessen.
Huvudsakligt ansvar och arbetsuppgifter
Som Systemledare är du ansvarig för projektledning av enhetens olika tekniska projekt inom ledningssystemområdet. Det innebär att du driver projekten från början till slut, men kan också innebära att du blir inspelad mitt i projekten. Projekten är av olika karaktär och på olika nivåer i organisationen.
• Bedriva stabsarbete inom funktionsområdet ledningssystem i enhetens stab.
• Vara enhetens företrädare i olika möten på förbandsnivå samt med externa leverantörer, men också mot avdelningarnas chefer och personal.
• Säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser, med kvalitet och med hög systemsäkerhet.
• Genomför uppföljning av driftstörningar och avvikelser samt analyseras, i syfte att identifiera och omhänderta avvikelser som kan vara systemsäkerhetspåverkande.
KRAV
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknisk tjänst eller motsvarande kompetens
• Erfarenhet av teknisk projektledning
• Dokumenterad erfarenhet inom något av områdena nätverk, server, lagring, klienthantering, IT-säkerhet, signalskydd
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort *B*** Publiceringsdatum2025-12-10Dina personliga egenskaper
Du är en ansvarstagande person med en god förmåga att arbeta i grupp såväl som enskilt på ett strukturerat och noggrant sätt. För att lyckas i rollen är du lösningsorienterad, prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra. Du är bekväm med att vara den som är drivande i projekt samt tar eget ansvar, planerar och prioriterar uppgifter. Du har en förmåga att analysera uppgifter och se kommande behov i verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERIT
• God kännedom om FM verksamhet och organisation
• God kännedom om Försvarsmaktens IT-system och/eller signalskyddssystem
• God kännedom om hur drift och underhåll genomförs på Försvarsmaktens IT-system
• Grundläggande erfarenhet av projektledning eller arbetsledning
• Genomförd värnplikt/GSU Övrig information
Anställningsform: Civil befattning, tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Sysselsättning: Heltid
Arbetsort: Enköping. Resor ingår i tjänsten.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Upplysning om tjänsten
Stabschef: Sofia Fagerström
Information om anställningsvillkor
Personalhandläggare: Sandra Assisi
Fackliga företrädare
ORF/O Heikki Videll
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
Samtliga nås via växeln, tfn 0171-15 70 00.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
