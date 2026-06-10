Lärare i matematik på introduktionsprogram
Impius Utvecklings AB / Grundskollärarjobb / Helsingborg Visa alla grundskollärarjobb i Helsingborg
2026-06-10
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eller i hela Sverige
Impius gymnasium är en resursskola i Helsingborg som vänder sig till elever med omfattande behov av stöd. Många elever har diagnosen autism och/eller ADHD. Erfarenheter av tidigare skolmisslyckanden är något som förenar flertalet av våra elever.
Impius existerar i syfte att göra skillnad för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi finns till för att göra livet bättre för dessa personer och deras anhöriga.
Vi söker en matematiklärare med erfarenheter av att arbeta med svårledda ungdomar på högstadiet. Genom dina erfarenheter har du utvecklat dina förmågor att utöva ett gott ledarskap i klassrummet. Vi ser gärna att du är en engagerad och omsorgsfull person som gör det bästa framför det lättaste i arbetet med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Om du tycker att detta är en arbetsplats som du kan se dig själv arbeta så tar vi tacksamt emot din ansökan.
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
Email
E-post: sverker@impius.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Impius Utvecklings AB
(org.nr 556552-3858), http://www.impius.se
Landskronavägen 1 (visa karta
)
252 32 HELSINGBORG Jobbnummer
9958345