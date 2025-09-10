Systemintegratör
Om kunden Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa!Publiceringsdatum2025-09-10Om tjänsten
I rollen som systemintegratör kommer du att bli en del av ett team på 6-7 kollegor som arbetar nära utvecklare, testare och designers. Du har en central roll i att bygga, konfigurera och driftsätta de miljöer som utvecklare, testare och kunder använder. Arbetet spänner över allt från virtuella testmiljöer till fysiska anläggningar, och du bidrar till att skapa robusta, stabila och användarvänliga lösningar.
I din vardag kommer du bland annat att:
Sätta upp och underhålla bygg och testmiljöer, både virtuella och fysiska
Konfigurera nätverk
Skriva och underhålla Linux-skript för automation och installation
Hantera virtualiseringsmiljöer
Felsöka och lösa problem kopplade till systembygge, testmiljöer och integration
Samarbeta med utvecklare för att säkerställa att kod och system fungerar
Delta vid installationer hos kund och hålla teknikerutbildningar vid behov
Din kompetens
För att lyckas i rollen som systemintegratör ser vi att du har en gedigen bakgrund inom systemintegration och känner dig trygg i tekniskt komplexa miljöer. Du är en teknikintresserad problemlösare som är nyfiken, lösningsorienterad och har en vilja att utvecklas. Som person trivs du med att ta ansvar, samarbeta och bidra till teamets framgång, samtidigt som du också kan arbeta självständigt. Du har lätt för att kommunicera och delar gärna med dig av din kunskap till dina kollegor.
Vi söker dig som har:
Goda kunskaper i Linux
Erfarenhet av nätverkshantering (switchar, routing)
Erfarenhet av virtualisering (VMware, Proxmox eller liknande)
Grundläggande kunskaper i Bash-scripting
Erfarenhet av installation, felsökning och driftsättning
Kunskap om versionshantering (t.ex. Git)
Meriterande om du även har:
Erfarenhet av Python
Kunskap inom IT-säkerhet, logghantering och brandväggar
Erfarenhet av automatiserade installationsprocesser
Erfarenhet av Public Key Infrastructure (PKI) Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen. Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Ersättning
