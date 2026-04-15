Systemintegratör
Procruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-15Företaget
Vår kund är ett globalt ledande produktbolag inom försvarsindustrin, verksamma inom många tekniska områden för människors trygghet i samhället. Här får du vara en del av ett företag där kontinuerligt lärande och välmående värderas högt i det dagliga arbetet.
Vi erbjuder dig en rejält utvecklande utmaning där du får möjlighet att jobba med unik och komplex teknik som du troligtvis inte kommit i kontakt med i tidigare roller. För att ge dig de absolut bästa möjligheterna att lyckas i din nya roll så kommer du vara omgiven av hjälpsamma kollegor som stöttar dig under hela din resa!Om tjänsten
I rollen som systemintegratör kommer du att arbeta i ett team med integratörer och i nära samarbete med utvecklare, systemingenjörer och kund. Du får en central roll i att bygga upp, konfigurera, integrera och driftsätta de miljöer som används genom hela projektets livscykel, från tidiga utvecklingsmiljöer till testanläggningar och installation hos kund.
Arbetet omfattar både virtuella och fysiska miljöer i Linux och innebär ett brett ansvar inom byggmiljö, testmiljö, nätverk, scripting och felsökning. Du bidrar till att skapa robusta och stabila lösningar där olika systemdelar fungerar tillsammans i komplexa tekniska miljöer.
I din vardag kommer du bland annat att:
Sätta upp och underhålla bygg- och testmiljöer, både virtuella och fysiska
Konfigurera Linuxmiljöer och skriva script för installation, start och stopp av system
Konfigurera nätverk, inklusive switchar och routing
Integrera och testa sensorer, simulatorer och andra systemkomponenter
Felsöka och lösa problem kopplade till system, nätverk, testmiljöer och systembyggen
Stötta utvecklare vid problem i kod, testmiljö eller byggflöden
Delta vid installation och driftsättning hos kund
Hålla Utbildningar inom exempelvis konfigurering, installation och logghantering
Rollen ger också möjlighet att vara med och påverka tekniska vägval inom design och arkitektur. För mer seniora profiler finns goda möjligheter att ta ett större ansvar inom dessa delar över tid.
Du blir en del av ett kompetent team där majoriteten arbetar inom integration. Rollen erbjuder både teknisk bredd och stor variation, samtidigt som du får arbeta nära samhällskritiska system i miljöer med höga krav på säkerhet, tillgänglighet och kvalitet.
Din kompetens
För att lyckas i rollen ser vi att du har en gedigen bakgrund inom systemintegration och känner dig trygg i tekniskt komplexa miljöer.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet av Linux, gärna Red Hat
Erfarenhet av nätverkshantering, inklusive switchar och routing
Erfarenhet av virtualisering
Kunskaper i Bash-scripting
Erfarenhet av installation, felsökning och driftsättning av komplexa system
Erfarenhet av versionshantering
Grundläggande kunskap inom IT-säkerhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du även har erfarenhet av Python, automatiserade installationsprocesser, PKI, logghantering, systemhärdning och brandväggar. Djupare kunskap inom IT-säkerhet och arbete enligt etablerade standarder är också positivt, liksom erfarenhet från försvarsindustrin eller andra komplexa och systemintensiva branscher. Högskoleutbildning inom exempelvis datateknik eller nätverk är meriterande, men arbetslivserfarenhet väger tyngre i den här rollen.
Som person är du prestigelös, samarbetsorienterad och ansvarstagande. Du har ett starkt tekniskt intresse, trivs med felsökning av komplexa problem och arbetar på ett självgående och drivande sätt. Du har god kommunikativ förmåga, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till både teamets utveckling och en positiv arbetsmiljö.Övrig information
Lön: Fast månadslön
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!
Om oss Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7575066-1949361". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9857198