Sjuksköterska till Kirurgisk/ortopedisk avdelning
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-06-04
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Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får arbeta nära patienten i ett tryggt och kompetent team? Då kan du vara vår nästa kollega på nya Kirurgisk/ortopediska avdelningen!
Vi är en avdelning med inriktning mot ortopedi, övre och nedre gastroenterologi, urologi samt palliativ/onkologisk vård. Vi erbjuder även kirurgisk/ ortopedisk dagsjukvård och preoperativ mottagning, vilket ger stor variation i arbetsuppgifterna och en bred kompetensbas.
Vi tar hand om patienter från 15 år och uppåt och har 26 vårdplatser. Vår avdelning stöttas av ett kompetent och erfaret team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare. Vi är även en ULVE-avdelning, vilket innebär att vi tar emot sjuksköterskestudenter under deras utbildningspraktik. Arbetet är team-baserat, där varje team består av en sjuksköterska och en till två undersköterskor.
Hos oss är kompetensutveckling centralt. Alla medarbetare får ett individuellt målkort som stödjer personlig utveckling enligt vår kompetenstrappa, och vi uppmuntrar till att ta ansvar för egna utvecklingsområden.
Vi erbjuder ett tillitsbaserat ledarskap med fokus på hälsofrämjande arbete och god kommunikation, i en familjär kultur präglad av stark sammanhållning, öppenhet och omtanke.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss deltar du i det patientnära omvårdnadsarbetet tillsammans i team med undersköterska. Ni hjälps åt i arbetet kring patienten men även tillsammans med övriga kollegor på vår avdelning. Hos oss får du ett stimulerande och omväxlande arbete, som ger dig en bred erfarenhet av alla förekommande arbetsuppgifter inom våra olika specialiteter.
Du arbetar i par med undersköterska och ansvarar gemensamt för omvårdnaden av patienter. Bland dina arbetsuppgifter ingår:
• Pre- och postoperativt omhändertagande
• Läkemedelshantering
• Provtagning
• Dokumentation i Cosmic
• Vårdplanering och anhörigkontakt
• Samverkan med läkare och deltagande i rond
• I avancerad fas leder och utvecklar du omvårdnadsarbetet i teamet.
Du möter patienter inom akut och elektiv ortopedi, kirurgi, urologi samt palliativ vård en komplex och lärorik patientgrupp. Arbetet är tekniskt avancerat, tempoväxlande och kräver god kommunikation och samarbetsförmåga.
Är du nyutexaminerad? Då ingår du i Region Kronobergs utvecklingsprogram som underlättar övergången från utbildning till arbetsliv. Vi vill ge dig en bra och trygg start i din nya profession som sjuksköterska.
Vi erbjuder ett brett utbud av personalförmåner för dig som väljer att arbeta inom Region Kronoberg. . Om du vill läsa mer om våra förmåner kan du besöka länken nedan: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/sjukskoterska/KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har du erfarenhet inom din yrkesprofession är det bra men inget krav. Det viktigaste är att du har ett gott bemötande, att du bidrar till en god arbetsmiljö och att du alltid har patienten i fokus.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema. Du som jobbar obekväma arbetstider får höjd OB-ersättning, och för de som varvar dag- och nattarbete har vi också ett höjt nattindex. Det innebär att en timmes nattarbete räknas som 1,4 arbetade timmar, vilket ger dig mer luft i ditt schema och mer tid för återhämtning.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 359/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://www.instagram.com/kirurgavdelning6ljungby/
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Anita Elvenes anita.elvenes@kronoberg.se 0470-58 80 00 Jobbnummer
9946804