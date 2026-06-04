Socialsekreterare - för arbete mot självförsörjning inom ekonomiskt bistånd
Kalmar Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Kalmar Visa alla socialsekreterarjobb i Kalmar
2026-06-04
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Socialförvaltningens uppdrag är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vi arbetar därför processorienterat så att våra brukare får sitt behov av stöd och hjälp tillgodosett med god kvalitet – våra processer hjälper oss att skapa värde för dem vi finns till för.
Välkommen till oss!
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad och driva utvecklingen av det sociala arbetet för människor i deras väg mot självförsörjning? Vi befinner oss just nu i ett spännande utvecklingsskede kopplat till det nya aktivitetskravet, vilket ger oss större möjligheter att arbeta mer klientnära och vara en tydlig del i individers förändringsresa.
Hos oss handlar uppdraget om mer än bara handläggning av bistånd. Vi väljer nu att förstärka vår verksamhet och söker flera socialsekreterare till vår arbetsgrupp för att skapa de bästa förutsättningarna att göra verklig skillnad för de vi möter. Du följer progression, planerar och anpassar insatser samt samverkar med både interna och externa aktörer för att skapa hållbara lösningar. Här får du ett större mandat att påverka och stötta individer i deras väg mot egen försörjning och ett mer självständigt liv.
Vi arbetar lösningsfokuserat och processorienterat med individens behov i centrum. Vår utgångspunkt är en evidensbaserad praktik där kunskap, erfarenhet och klientens perspektiv väger lika tungt. Vi har en stark tilltro till människors förmåga och arbetar aktivt för att ta vara på den.
Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag i en verksamhet som vill framåt. Du blir en del av ett engagerat team, där vi tillsammans utvecklar våra arbetssätt och där din kompetens och ditt engagemang gör skillnad. Vi erbjuder kompetensutveckling, bland annat inom motiverande samtal (MI) och BIP-metoden och arbetar aktivt med utvecklande medarbetarskap för att du ska kunna växa i din yrkesroll.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• En socionomexamen
• God förmåga att uttrycka dig på svenska såväl i tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har
• Aktuell erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Lifecare
• Vi värdesätter även om du har goda kunskaper om samhällets stöd- och försäkringssystem
Vi söker dig som vill arbeta nära människor, som drivs av att skapa förändring och som ser möjligheter även i komplexa situationer. För detta arbete behöver du vara nyfiken och trivas med varierande arbetsuppgifter och tempo. Du behöver ha god förmåga att möta och motivera människor som ofta befinner sig i utsatta situationer. En stor del av arbetet handlar om att kunna skapa förtroendefulla relationer där samarbete är en självklar del av ditt arbetssätt. Du är van vid att ta initiativ, driva ditt arbete framåt och ta ansvar för att fullfölja dina arbetsuppgifter.
I denna rekrytering har vi valt att göra urval och bjuda in till intervjuer löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SS6/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
391 28 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kalmar kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Vision
Julia Fridolf julia.fridolf4@kalmar.se 010-3522763 Jobbnummer
9946800