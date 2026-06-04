Fritidspedagog till Tvärskogsskolan
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2026-06-04
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Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Du söker tjänst som fritidspedagog till Tvärskogsskolan. Det är en liten skola med naturen omkring sig. Du kommer arbeta aktivt för att främja varje barns utveckling och lärande genom ett medvetet pedagogiskt arbetssätt utifrån fritidshemmets gemensamma överenskommelser. I rollen ingår att planera, genomföra och utvärdera verksamheten med utgångspunkt i läroplanens mål, samt att dokumentera och analysera hur mål integreras i det dagliga arbetet. Du har samarbete med kollegor i arbetslaget, där ni tillsammans utvecklar den pedagogiska verksamheten och skapar en trygg och stimulerande miljö för barnen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad pedagog för fritidshem. För att lyckas i rollen hos oss har du förmåga att skapa trygga och tillitsfulla relationer både med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett genuint intresse för samspel och kommunikation och ser ett värde i att samarbete för att skapa en utvecklande och inkluderande miljö. Vi söker dig som är lösningsfokuserad, flexibel och har ettintresse och nyfikenhet för andra människor, utveckling och lärande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18187". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Kommunal
Annica Engström Dyvik annica.engstrom-dyvik@kalmar.se Jobbnummer
9946801