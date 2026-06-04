Stödassistent till daglig verksamhet på Kronparksgården
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd / Vårdarjobb / Uppsala Visa alla vårdarjobb i Uppsala
2026-06-04
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Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund – göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
1 plats(er).
Har du engagemang för personer med funktionsnedsättning inom LSS och vill kombinera pedagogiskt arbete med kreativ verksamhetsutveckling? Då kan du vara en av de medarbetare som vi söker till daglig verksamhet!
Natur och service erbjuder daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för drygt 200 deltagare fördelade på cirka 25 verksamheter. Vårt uppdrag är att skapa en meningsfull och utvecklande vardag där deltagare får möjlighet att bryta sin hemmiljö och delta i aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Vi söker nu en stödassistent till verksamheten Leverera mera på Kronparksgården där deltagarna har stora stödbehov. Arbetet sker i nära samarbete med arbetsgruppen för att stötta deltagarna i deras dagliga sysselsättning. Vi har aktiviteter såsom promenader, gymnastik, musik, pyssel, enklare transportuppdrag och utflykter. Kommunikationen anpassas efter individens förutsättningar exempelvis genom tal, bildstöd, tecken som stöd eller andra AKK hjälpmedel. För att arbeta hos oss krävs att du är intresserad och lyhörd för våra brukares behov och har stort engagemang i att tillsammans med övrig personal skapa en bra dag för dem!
Detta är en heltidstjänst och arbetstiderna är dagtid under måndag till fredag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som stödassistent hos oss arbetar du med personer som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Du ger individuellt stöd och service enligt LSS och arbetar utifrån biståndsbeslut, genomförandeplaner och verksamhetens styrdokument. Du arbetar med ett lågaffektivt bemötande och bidrar till struktur, delaktighet och trygghet i vardagen.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
planera och genomföra aktiviteter, både individuellt och i grupp
ge stöd vid måltider och toalettbesök vid behov
aktivt delta i deltagarnas dagliga sysselsättning
samarbeta med kollegor för att skapa en trygg och strukturerad vardag
köra bil och minibuss vid transporter och utflykter
dokumentera enligt gällande lagkrav i Lifecare
bidra till utveckling av verksamheten tillsammans med kollegor och chef
Målet med arbetet är att skapa förutsättningar för deltagarna att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning, gärna från vård- och omsorgsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet. Du har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättningar, gärna inom LSS- eller daglig verksamhet.
Du har praktisk erfarenhet av att arbeta med lågaffektivt bemötande.
För tjänsten krävs att du har B-körkort (manuell växellåda) och känner dig trygg i att köra större fordon i stadstrafik. Du har också goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har eftergymnasial utbildning inom exempelvis pedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant område.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter genom att planera, strukturera och driva arbetet framåt. Du är kreativ och redo att ta ett stort ansvar för utvecklingen av verksamheten. Vidare är du stabil och behåller lugnet i stressiga situationer med förmåga att prioritera och fatta genomtänkta beslut. Du är duktig på att skapa goda relationer och trivs med att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas i rollen har du en god pedagogisk förmåga och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån individens behov och förutsättningar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Camilla Svanström, verksamhetschef, 018-727 78 19, Aline Eidenert, 018-727 72 77.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 04
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OSN-2026-00510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Avdelning funktionsstöd Kontakt
Verksamhetschef
Camilla Svantröm 018-727 78 19 Jobbnummer
9946793