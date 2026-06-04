Lärare i fritidshem Bjälbotullskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
2026-06-04
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
Bjälbotullskolan är en av två F-6 skolor i Skänninge. På skolan går cirka 200 elever och i fritidsverksamheten går cirka 100 elever. På skolan arbetar 26 personal. Inom Skänninge skolområde finns tre F-6-skolor som tillsammans med 7-9-skolan samverkar för våra elevers bästa.
Är du positiv och nyfiken och vill vara med och göra skillnad för varje barn varje dag? Då är du välkommen att söka dig till oss!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ansvarar du för att, tillsammans med dina kollegor, planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet. Du är väl insatt i fritidshemmets läroplan och van vid att arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard inom fritidshemmets verksamhet. Du är en god förebild och följer de normer och värden som läroplanen anger samt bidrar till att genomföra och uppfylla fritidshemmets uppdrag med god kvalitet. Din uppgift är att främja varje elevs lärande och utveckling, samt att skapa de bästa förutsättningarna för att elever, vårdnadshavare och kollegor ska trivas och känna sig trygga i skolan och fritidshemmets verksamhet.
På Bjälbotullskolan kommer du att arbeta som lärare i fritidshem och under viss tid av din tjänst undervisa i musik eller annat ämne. Du tar ett stort ansvar för den sociala undervisningen under elevens raster.
I tjänsten ingår även samverkan med vårdnadshavare och skolans övriga personal. Du och dina kollegor arbetar tillsammans med att skapa en trygg och lärande miljö för eleverna under hela skoldagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är legitimerad lärare mot fritidshem med behörighet i musik eller annat ämne
• har relevant erfarenhet av liknande arbete
• har en elevsyn som överensstämmer med skolans värdegrund
Som person har du förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både gentemot kollegor, elever och vårdnadshavare. Du behöver vara trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du uppmuntrar till lärande och sprider kunskap som är användbar för skolan. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Intervjuer kommer sker löpande. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329615". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare, Carina Jungmalm mjolby@sverigeslarare.se 073 - 073 43 80 Jobbnummer
9946805