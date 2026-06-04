Biträdande säkerhetskyddschef
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2026-06-04
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vår kommun är i en expansiv fas för att möta samhällsomvandlingen och vi söker nu en biträdande säkerhetsskyddschef som kommer att arbeta inom områdena säkerhetsskydd och i begränsad omfattning informationssäkerhet och beredskap.
Då du kommer att arbeta i nära samarbete med vår tekniska avdelning är det fördelaktigt, men inget krav med kunskap inom VA-området. Du rapporterar direkt till säkerhetsskyddschefen, tillika avdelningschef för kansli, säkerhet, e-arkiv, it och digital omställning.
I dina arbetsuppgifter ingår alla förekommande uppgifter inom säkerhetsskydd, vilket innefattar såväl att agera sakkunnig inom säkerhetsfrågor där du tillser att organisationen lever upp till lagkrav och standarder, samordning och att övervaka efterlevnaden av relevanta lagkrav och föreskrifter samt analyser och riskbedömningar.
Utöver det kommer du stötta verksamheten med rådgivning, utveckling och implementering av arbetssätt och rutiner samt bistå verksamheten med utbildning, avtal och upphandling inom ramen för säkerhetsfrågor. I arbetet ingår att upprätta relevanta styrdokument och processer.
Du kommer även i stor utsträckning att samarbeta och samverka med övriga kollegor på avdelningen och i organisationen samt andra myndigheter och aktörer.
Övriga arbetsuppgifter inom säkerhetsområdet kan förekomma.Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning med inriktning inom säkerhet, säkerhetsskydd och/eller informationssäkerhet eller motsvarande dokumenterad utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig, exempelvis inom försvarsmakten eller brottsbekämpning.
Du har en gedigen erfarenhet av säkerhetsfrågor i allmänhet och säkerhetsskydd i synnerhet och är en person som kan skapa en helhetssyn kombinerat med strategiskt tänkande. Du kan balansera verksamhet och säkerhet och genom att du har en god förståelse för samarbete och samordning kan du utveckla förtroendefulla relationer. Du har en god analytisk förmåga och kan uttrycka dig på ett tydligt och strukturerat sätt i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av utredningsarbete eller projektledning och erfarenhet av arbete inom säkerhetsskydd, gärna inom kommunal eller annan offentlig verksamhet. Det är extra fördelaktigt om du har erfarenhet inom VA-området.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 ÅRE Arbetsplats
Åre Kommun, Kansli och Säkerhet Kontakt
Facklig representant nås via kontaktcenter kontaktcenter@are.se 0647-161 00 Jobbnummer
9946794