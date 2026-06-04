Utvecklande nattjänst i Ystads kommun - vikariat året ut
Ystad kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ystad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ystad
2026-06-04
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Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Om arbetsplatsen:
I Nattpatrullen hjälper du brukare som är i behov av omsorg, stöd och service under nattens timmar inom hemtjänsten. Arbetet innebär att du bidrar till trygghet och välbefinnande genom planerade insatser och individuellt anpassat stöd i brukarnas egna hem.
Nattpatrullen är en av åtta hemtjänstgrupper i Ystads kommun och ansvarar för samtliga hemtjänstområden under natten. Verksamheten omfattar både Ystads tätort och kommunens landsbygdsområden, vilket innebär ett varierande och självständigt arbete där du möter många olika människor och behov.
Som medarbetare i Nattpatrullen blir du en viktig del av ett engagerat team som arbetar för att skapa trygghet, kontinuitet och god omsorg för kommunens invånare – även när resten av samhället sover.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att ge god vård, omsorg och service till våra brukare samt att stödja dem i vardagen för att skapa trygghet, självständighet och välbefinnande. Du hjälper bland annat till med personlig omvårdnad, nattliga tillsyner, läkemedelshantering och andra individuellt anpassade insatser utifrån brukarens behov.
Under arbetspasset genomför du både planerade besök och svarar på trygghetslarm samt andra akuta ärenden som kan uppstå. Nattpatrullens arbete är varierande och bidrar till att brukare kan känna sig trygga i sina hem även under nattens timmar.
Arbetstiden är förlagd till natt mellan klockan 22.30 och 07.30.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett varmt och respektfullt bemötande samt en genuin vilja att göra skillnad för andra människor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang och förmågan att skapa trygghet i mötet med våra brukare.
För att vara kvalificerad till tjänsten krävs;
• Att du har fyllt 18 år senast den 30 juni. Arbetet inom ordinärt boende kan innebära ensamarbete, läkemedelshantering, tunga lyft samt situationer som kräver ett moget och ansvarsfullt agerande. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) är sådana arbetsuppgifter inte tillåtna för minderåriga.
• Att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Att du har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete.
• B-körkort.
Meriterande:
• Utbildning inom omvårdnad eller pedagogik (bifoga relevanta betyg/intyg vid ansökan).
• Tidigare erfarenhet av nattarbete.
Välkommen att skicka in din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Schema. Nattarbete med tjänstgöring varannan helg
Inför en eventuell anställning till denna tjänst kommer vi att begära att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret. Detta blir aktuellt först i slutskedet av rekryteringsprocessen och ska därför inte bifogas med din ansökan. Utdraget ska endast uppvisas på begäran från oss. Registerutdraget beställer du själv på Polismyndighetens webbplats och observera att det kan förekomma viss handläggningstid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329621". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad Kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare
Kommunal Ystad ystad-skurup.skane@kommunal.se 0104427971 Jobbnummer
9946806