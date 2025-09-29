Systemingenjör Inom Terminalsystem Till Aviseq
Är du ansvarstagande, systematisk och gillar ordning och reda? Tycker du dessutom att det låter spännande att arbeta med IT och teknisk utrustning i en flygplatsmiljö? Då kan detta vara jobbet för dig! AVISEQ söker nu systemingenjörer med fokus på terminalsystem. Hos AVISEQ får du möjlighet att växa i din roll, arbeta i en gemenskap med kunniga kollegor och ta del av trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som systemingenjör arbetar du med drift, underhåll, förvaltning och utveckling av tekniska system och tillhörande hårdvara, exempelvis incheckningssystem och informationsskärmar som används operativt i terminalerna. Arbetet kräver bland annat installation, felsökning och testning av hård- och mjukvara. De flesta systemen körs i Windows-miljö, men du kommer även i kontakt med Linux.
Du är placerad på Arlanda men resor till andra orter kan förekomma. Arbetstiden är dagtid, 07:30-16:00, och beredskapstjänst i hemmet förekommer utanför ordinarie arbetstid.
Vem är du?
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av IT-arbete, exempelvis som nätverksadministratör, nätverkstekniker, systemtekniker eller supporttekniker. Du är van att arbeta i både Windows- och Linuxmiljö och har en relevant gymnasieutbildning i grunden. Vidare har du god förståelse för nätverk och servermiljö, kan dokumentera tekniska lösningar på svenska och engelska och är bekväm att arbeta självständigt såväl som i projekt. Manuellt B-körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Linux-serverdrift, SCCM och applikationspaketering, Active Directory och policyhantering, samt om du har högskoleutbildning, certifieringar eller erfarenhet av ITIL och andra förvaltningsmodeller.
Vi söker dig som drivs av utveckling, är strukturerad och ansvarsfull samt trivs i en roll där ordning och reda är en självklarhet. Du är trygg i dig själv, delar gärna med dig av din kunskap och uppskattar att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Din problemlösningsförmåga gör att du ser möjligheter även i utmanande situationer.
Om verksamheten
AVISEQ verkar inom kritisk kommunikation. Vi är specialister på att erbjuda kostnadseffektiva tjänster utan att göra avkall på säkerheten. Vi övervakar, driftar och underhåller våra kunders tekniska utrustning och system, allt för att säkerställa deras kritiska verksamhet. Våra största kunder verkar inom luftfart och säkerhet vid flygtrafikcentraler, flygplatser, statliga myndigheter och företag, såväl offentliga som privata, i hela Sverige. AVISEQ har cirka 200 anställda och blev i maj 2020 en del av LFV-koncernen. Vi vill vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och att ta ett samhällsansvar!
Välkommen med din ansökan, gärna så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% där vi tillämpar 6 månaders provanställning. Grund för anställning är godkänd registerkontroll/säkerhetsprövning och tillträde sker enligt överenskommelse. Vi eftersträvar mångfald och välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi uppnår detta.
