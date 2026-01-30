Systemingenjör inom Overall design
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Aeronautics affärsenhet Advanced Programs växer och vi vill ha in fler engagerade kollegor som vill vara en del av vår resa. Vårt uppdrag är att utforska och demonstrera framtidens förmågor för stridsflygsystem. Till sektionen Overall design söker vi nu systemingenjörer som vill arbeta med helheten av tekniska lösningar som utgör framtidens stridsflygplanssystem, i tätt samarbete med övriga delar av utvecklingsavdelningen. Du kommer att arbeta med helhetsperspektivet genom exempelvis utredningsarbete och demonstrator-verksamhet. Du kommer även vara delaktig i att föreslå och vidareutveckla arbetssätt, metodik och verktyg för ingående system. Möjligheterna är stora att anpassa rollen efter intresse och talang! Publiceringsdatum2026-01-30Profil
Till denna tjänst söker vi dig som är civilingenjör eller motsvarande och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med tekniskt komplexa system och produkter. För att trivas och lyckas i rollen bör du vara villig att bryta ny mark och inte vara rädd att utforska ny teknik och nya arbetssätt. Vi tror du har en stark egen drivkraft att uppnå resultat och ett kommunikativt och lyhört sätt. Att du kan kommunicera och dokumentera på både svenska och engelska är ett krav.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
