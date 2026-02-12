Systemingenjör inom mekanik
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskoga Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskoga
2026-02-12
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vår sektion System Engineering inom mekanik söker en driven och tekniskt kompetent systemingenjör. Som medlem i vårt team kommer du att vara delaktig i hela utvecklingskedjan för mekaniska system och hårdvara, från koncept till färdig produkt samt produktvård. Krav och verifieringsarbete kräver en bred teknisk kompetens då våra produkter spänner över flera teknikområden.
Inom sektionen bedrivs teknikutvecklingsprojekt som du kan komma att involveras i. Detta innebär exempelvis förbättringsprojekt avseende förbättrad arbetsmetodik eller projekt kopplade till förstudier av nya produkter, nya material och tillverkningsmetoder. Projekt- eller ärendeledare är också vanligt förekommande arbetsuppgifter.
Hos oss får du möjlighet att vara med och utveckla framtidens teknik inom ett dynamiskt och utvecklingsinriktat område. Arbetet är både stimulerande och varierande, och du kommer att ingå i ett team med hög kompetens. Hos oss får du också möjlighet till personlig och professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-02-12Profil
Vi söker dig som är en initiativrik och problemlösande person med ett intresse för mekanik. Du trivs i samarbetet med andra, men har även förmågan att självständigt kunna driva arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Genom att samarbeta över gränsytor med andra funktioner och samtidigt vara lyhörd och nyfiken gör du det möjligt. Koordinering och uppföljning är A och O.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för komplexa tekniska produkter. Du har högskole- eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot maskinteknik eller liknande. Tjänsten passar både dig som nyligen har tagit examen och dig med några års erfarenhet av mekanikkonstruktion och produktutveckling. Vi ser gärna att du har erfarenhet av en ledande roll inom tekniska yrken och är van att arbeta i utvecklingsprojekt. Har du tidigare erfarenhet från försvarsindustri eller från Saabs produkter så är det meriterande.
Eftersom vi samarbetar med både lokala och internationella leverantörer samt kollegor från olika delar av organisationen, är flytande svenska och engelska en förutsättning för att kunna arbeta effektivt och upprätthålla hög kvalitet i våra processer.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9739359