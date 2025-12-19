Systemingenjör inom mekanik
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Vill du både bidra till en säkrare omvärld och utvecklas själv? Välkommen till oss på Underwater Systems och sektionen Mechanical Support & Systems Engineering.
Din roll
Som systemingenjör inom mekanik har du en bred och avgörande roll kring våra produkters förmågor och de krav som ställs på dem under hela dess livscykel. I nära samarbete med systemledarna i projekten och din motsvarighet inom systemsäkerhet, ILS, el, mjukvara och miljötålighet tar ni fram och bryter ned kravbilden för våra produkter. Kraven kan exempelvis komma från kund, standarder, lagar, produktledning, produktion eller eftermarknad. Du är också med och definierar hur kraven ska verifieras och granskar verifieringsrapporter och ser till att kraven stängs på ett spårbart och tillförlitligt sätt.
Du arbetar även nära konstruktörerna som är de som designar utifrån den kravbild du fastslagit samt med verifieringsavdelningen som verifierar produkten mot denna kravbild. Tjänsten innebär således många interna och externa kontakter vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga. För att vara framgångsrik i rollen behöver du också kunna läsa och skriva teknisk dokumentation på både svenska och engelska.Publiceringsdatum2025-12-19Profil
Vi söker dig med en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom maskinteknik eller liknande område. Har du erfarenhet av systemingenjörsarbete och kravnedbrytning med tillhörande krav på spårbarhet så är det meriterande, men även du med bred erfarenhet av konstruktion som vill ta nästa steg kan mycket väl passa för tjänsten. Viktigast är att du har en teknisk bredd som gör att du förstår helheten i våra produkter och processer, samtidigt som du kan gå på djupet och förklara komplexa samband på ett tydligt och pedagogiskt sätt för andra. Vi tror att du motiveras av att samarbeta med andra, dela kunskap och bidra till helheten.
På Underwater Systems jobbar vi med flera spännande produkter t.ex. torped, minsystem samt olika undervattensfarkoster som ROV och AUV. Vårt team präglas av prestigelöshet och ett gott samarbete där vi löser våra uppgifter tillsammans. Hos oss värderar vi nyfikenhet, engagemang samt viljan att utvecklas och ta ansvar. Vi värnar om att vara en arbetsplats där gemenskap, stimulerande arbetsuppgifter och trivsel står högt i kurs.
Mekanikområdet inom Underwater Systems består idag av drygt 70 personer varav ca 15 är placerade i Lund. Det innebär att du även kan arbeta från Lund om du önskar. Sektionen Mechanical Support & Systems Engineering består idag av 17 engagerade medarbetare (15 i Linköping och 2 i Lund) som förutom systemingenjörsarbete inom mekanik även arbetar med granskningsledning, ritningsgranskning, materialteknik och miljötålighet samt administration.
På sektionen erbjuds en stor variation i arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till hela produktportföljen, vilket ger dig stora möjligheter att växa och utvecklas i din roll. Ett kontinuerligt lärande ger på sikt även möjligheter att ta dig an nya roller inom sektionen eller på företaget i sin helhet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Med 26 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
