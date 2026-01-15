Systemingenjör inom Kravhantering & Test
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker dig som har erfarenhet från utveckling av mjukvarusystem samt kravhantering, som nu vill arbeta för att påverka och göra skillnad på riktigt. Genom denna tjänst bidrar du till att skapa trygghet för både människor och samhällen - där det du gör spelar stor roll.
OM TJÄNSTEN:
För vår kunds räkning söker vi en Systemingenjör inom kravhantering och test. Du kommer i rollen att vara delaktig i studier och utveckling av nya system, arbeta med vidmakthållande av befintliga system och agera stöd till driften hos slutkund. Tjänsten innebär att du kommer att jobba i flera team med specialister och projektledare där du kommer att behöva kommunicera och samarbeta för att ni tillsammans ska leverera. Du kommer att arbeta med en bredd av tekniska utmaningar och få möjlighet att påverka och forma deras system från grunden.
Huvudsakliga arbetsområden :
Ta fram kravdokumentation inklusive testfall för nya system och funktioner
Analysera och utvärdera tekniska lösningar i befintliga system - underhåll av befintlig kravbild
Dokumentera systemarkitektur och systemdesign, samt underhåll av befintlig designdokumentation
Presentera och motivera valda lösningar internt och för kunden
Följa med och delta aktivt i hela utvecklingsprocessen inklusive testning och driftsättning hos kund
De flesta av systemen består av inköpt hårdvara med egenutvecklad mjukvara och omfattas av rigorösa krav på säkerhet (informationssäkerhet, flygsäkerhet och driftsäkerhet). Det kommer bli en naturlig del av ditt arbete att ta hänsyn till det.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom relevant område
Har minst 3 års erfarenhet av arbete med utveckling av mjukvarusystem
Har arbetserfarenhet av kravhantering, exempelvis IBM Doors eller Doors Next Generation
Har erfarenhet av testning av mjukvarusystem
Talar och skriver flytande svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Meriterande:
Erfarenhet av system med höga säkerhetskrav.
Erfarenhet från utveckling av komplexa system med realtidskrav.
Mer än vardaglig kunskap om Windows och Linux
Erfarenhet av arbete med ledningssystem
Erfarenhet från att hålla tekniska utbildningar för användare
Som person ser vi att du är en erfaren Systemingenjör med vana att läsa, formulera och förmedla krav samt bryta ner en mycket komplex systemdesign i begripliga tekniska krav och även ta fram testfall och följa upp testning och verifiering.
Du är mycket strukturerad, noggrann och har förmåga att kontinuerligt göra avvägningar i ditt arbetssätt för att kunna leverera i tid. Du har hög integritet och dina goda kunskaper gör att du kan övertyga andra om styrkan i dina lösningar. Arbete i team, där du kan bidra med din kunskap och erfarenhet, motiverar dig. Du gillar att lära dig nya saker, tar initiativ, är självständig samt identifierar, formulerar och hanterar frågeställningar samt analyserar och utvärderar olika tekniska lösningar. Flexibilitet är viktigt då ni ibland behöver hantera snabba förändringar.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9687185