Systemförvaltare verksamhet sökes för kommunens centrala system
2025-11-17
Din arbetsplats
Som systemförvaltare verksamhet har du din placering på kommunens centrala kansli men du arbetar med alla system som finns inom kommunens stöd- och stabsfunktioner. I kommunen finns fyra andra systemförvaltare verksamhet som har sin placering på kommunens övriga sektorer.
Kansliet har bland annat hand om dokument- och ärendehantering, arkiv samt ärendeberedning och nämndadministrativt stöd åt kommunens samtliga nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliet ansvarar också för arrangerande av val, GDPR-samordning samt tillhandahåller juridiskt stöd åt kommunens övriga verksamheter, förvaltningsledningen och den politiska organisationen.
Du har din placering i kommunhuset i Mölnlycke som ligger 15 minuter från Göteborgs centrum.
Ditt uppdrag
Härryda kommuns systemförvaltning tar avstamp i pm3-modellen med årliga förvaltningsplaner och tydliga roller inom både verksamhet och IT. Modellen ger förutsättningar för såväl tydlighet och enkelhet som enhetlighet och genomförbarhet. Arbetet utgår från forum för samarbete och en gemensam kultur för förvaltningsteamen.
Som systemförvaltare hos oss är du en nyckelperson i arbetet med att förvalta och utveckla verksamhetssystemen för våra stödfunktioner och stabsenheter. Du kommer att samarbeta tätt med IT-funktionen och vara den samlande kraften mellan dem, verksamheten och systemleverantörer. Din roll är avgörande för att vi ska ha system som stödjer verksamhetens behov och bidrar till en effektiv och framåtsträvande organisation. Din närmaste kollega på IT-funktionen är en systemförvaltare för IT som ansvarar för de tekniska aspekterna för de system du förvaltar. Det gör att du kan fokusera helt på verksamhetsperspektivet.
Härryda kommun är i en spännande fas avseende verksamhetsutveckling och hur AI kan vara ett stöd för verksamheterna.
Vi erbjuder en spännande och varierad roll där du får möjlighet att kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande. I praktiken innebär rollen bland annat att ta fram och följa upp förvaltningsplaner för befintliga system, kartlägga och utveckla informationssäkerheten samt bistå verksamheterna i deras kontinuitetsplanering. Du spelar en viktig roll i hela processen kring införskaffande av nya system, från behovsinventering, via kravställan och upphandling till införande och driftsättning.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som
• har en eftergymnasial utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har erfarenhet av arbete inom kommun eller myndighet
• har erfarenhet av systemförvaltning
• gärna erfarenhet av projektledning (meriterande)
• gärna erfarenhet av offentlig verksamhet (meriterande)
• har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För rollen som systemförvaltare söker vi dig som är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har en naturlig förmåga att skapa goda samarbeten. Du är lyhörd och kommunikativ, vilket gör att du lätt bygger förtroende både med kollegor och med våra verksamheter. Din pedagogiska förmåga gör att du kan förklara även komplexa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt.
Du arbetar professionellt och tar stort ansvar genom att driva processer framåt och slutföra de uppgifter du åtar dig. Med analytisk förmåga hittar du lösningar som fungerar både på kort och lång sikt. Du är flexibel, ser möjligheter i förändringar och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Med lugn och stabilitet hanterar du utmaningar. Du planerar, organiserar och utför ditt arbete strukturerat och effektivt. Din analytiska förmåga gör att du kan hantera komplexa frågor och identifiera utvecklingsbehov på ett konstruktivt sätt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att erhålla anställning behöver du uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister. Vi kommer även att genomföra en bakgrundskontroll.
Vad vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en dynamisk organisation. Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev, du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
I den här rekryteringen tar vi inte emot personliga brev, du kommer istället få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan. Svaren används som en del i urvalet tillsammans med CV. Dina svar och ditt CV ska vara formulerade på svenska.
