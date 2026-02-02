Systemförvaltare
2026-02-02
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt!
Vi söker nu en systemförvaltare som vill bidra till förvaltning och utveckling av våra verksamhetssystem.
På vår enhet arbetar systemförvaltare, objektledare, kravanalytiker och verksamhetsarkitekt. Vi stödjer och utvecklar myndighetens centrala processer mot uppdragsgivare som Försvarsmakten och Polismyndigheten. Vi ansvarar också för att identifiera och förtydliga verksamhetens behov och krav inför utveckling av egenutvecklade system och användarstöd.
Sammanlagt är vi nio kollegor som arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra, med fokus på kvalitet i allt vi gör.
Som systemförvaltare ansvarar du för att våra system fungerar effektivt och möter verksamhetens behov. Rollen innebär ett nära samarbete med både användare och verksamhet. I vardagen arbetar du användarnära och har god kunskap i de informationssystem som stödjer verksamhetens processer.
I rollen kommer du bland annat att:
- utföra operativt arbete i system, som exempelvis felsökning och konfiguration
- upprätthålla, uppdatera och tillhandahålla användardokumentation
- hålla utbildningar, kommunicera förändring och vara engagerad i rollen som stöd till användarna
- arbeta med digitalisering samt utvecklingsarbete kopplat kring nya rutiner och funktioner i verksamheten
- genomföra acceptanstester avseende nya versionerKvalifikationer
För rollen som systemförvaltare krävs det
- relevant utbildning inom exempelvis informatik eller
- arbetslivserfarenhet som bedöms som likvärdig med ovanstående utbildningskrav
Meriterande är erfarenhet av arbete inom support.
Dina personliga egenskaper
I rollen som systemförvaltare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmågan att strukturera och driva processer framåt. Du kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt, har förmågan att vara flexibel samt kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du har även en analytisk förmåga där du kan arbeta med komplexa frågor och problem.
Samarbete är viktigt för rollen och du ska därför kunna arbeta bra med andra människor och relatera till dem på ett lyhört sätt. Du behåller ditt lugn i stressade situationer och är tillmötesgående i din service gentemot andra.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/om-myndigheten/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
