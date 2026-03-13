Systemarkitekt/Systemdesigner
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.
Arbetsbeskrivning Kund söker en senior systemarkitekt/systemdesigner som ska ha en central roll i utvecklingen av den tekniska plattformen i polisbilen. Lösningen utgör ett viktigt arbetsverktyg i den operativa polisverksamheten och ställer höga krav på robusthet, tillgänglighet och driftsäkerhet.
Du kommer att arbeta i ett tvärfunktionellt team bestående av systemutvecklare, testare, uppdragsledare, UX-designer och tekniska produktspecialister. Arbetet styrs både av lagar och förordningar samt av verksamhetens behov. Därför ingår även verksamhetsbesök och workshops i arbetet.
I rollen förväntas du ta ett övergripande ansvar för den tekniska arkitekturen och systemdesignen för lösningar där både mjukvara och hårdvara samverkar i en fordonsmiljö. Du kommer att arbeta i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara och säkerställa att tekniska lösningar fungerar i en mobil och verksamhetskritisk miljö.
Du kommer att fungera som en teknisk ledare i teamet och stödja systemutvecklare i arkitekturfrågor, fatta tekniska beslut och bidra till att driva arbetet framåt. Rollen innebär också att tillsammans med kravanalytiker och andra intressenter analysera behov från verksamheten och omsätta dessa till hållbara tekniska lösningar.
Vi söker en person som snabbt kan sätta sig in i miljön och ta ett aktivt ansvar i arkitektur- och designfrågor från start.
Resor i tjänsten kan förekomma. Huvudsaklig placering är på Kungsholmen i Stockholm.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
• Examen inom IT, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst 10 års erfarenhet inom systemutveckling, systemdesign eller lösningsarkitektur
• Minst 5 års erfarenhet av systemarkitektur eller systemdesign i tekniskt komplexa system där både hårdvara och mjukvara ingår
• Minst 5 års erfarenhet av arbete inom fordonsindustrin eller andra mobila och tekniskt komplexa systemmiljöer
• Erfarenhet av att delta i och driva tekniska vägval och val av tekniska lösningar och komponenter
• Erfarenhet av kravställning kopplat till prestanda, tillgänglighet, robusthet och driftsäkerhet
• Erfarenhet av att driva tekniska eller strategiska frågor inom systemutveckling eller arkitektur
• Erfarenhet av agilt arbetssätt i produktutvecklingsmiljö
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Svenskt medborgarskap
Meriterande krav (Börkrav):
• Erfarenhet av Jira/Confluence
• Erfarenhet av projektledning eller produktägare
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-09
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
Sveavägen 137 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Jobbnummer
