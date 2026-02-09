Systemansvarig / Administrativ assistent
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan / Administratörsjobb / Falkenberg Visa alla administratörsjobb i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Vuxenutbildningen i Falkenbergs kommun söker nu en systemansvarig och administrativ assistent som vill bidra till verksamhetens utveckling i en föränderlig tid. Tjänsten passar dig som trivs i gränslandet mellan system, analys och administrativt stöd och som vill arbeta i en verksamhet med samhällsviktig betydelse.
Vuxenutbildningen är en del av Falkenbergs kommuns utbildningsverksamhet och arbetar för att ge vuxna möjlighet till studier och kompetensutveckling. Du blir del av ett starkt team bestående av administrativ assistent, utbildningssamordnare, studie- och yrkesvägledare samt rektor och biträdande rektor.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som systemansvarig och administrativ assistent har du en central och analytisk roll i verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat:
• Ansvar för system- och datahantering i flera parallella system
• Sammanställning, analys och uppföljning av data
• Fakturering samt hantering, ansökan och uppföljning av statsbidrag
• Medverkan i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA), inklusive analys av verksamhetsdata
• Rapportering till externa myndigheter, exempelvis SCB
• Löpande administrativt stöd kopplat till elevernas studiegång
• Samverkan med lärare, studie- och yrkesvägledare samt utbildningssamordnare
Arbetet innebär också många kontaktytor utanför den egna enheten. Vi har nära samarbete med lokala partners som Campus Falkenberg och AMA (Arbetsmarknadsavdelningen) samt externa utbildningsanordnare som Movant och Hermods. Arbetsplatsträffar genomförs gemensamt med gymnasieskolans administration, vilket bidrar till erfarenhetsutbyte och helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och har god analytisk förmåga. Du arbetar självständigt samtidigt som du trivs att samarbete med andra.
Vi söker dig som har mycket god vana av att arbeta i Office-paketet samt Google Drive med erfarenhet från tidigare roller inom digital administration och systemarbete. I denna roll ser vi gärna att du har intresse för och nyfikenhet på hur artificiell intelligens (AI) kan användas som stöd i administrativa processer
Det är meriterande om du har erfarenhet av elevregistreringssystem (exempelvis Edlevo), Raindance eller Omniway.
För denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värderar följande kompetenser som viktiga förmågor för att klara av och trivas i rollen:
• Strukturerad och noggrann med god ordning på dokument och deadlines där du inte lämnar någonting åt slumpen.
• Självständig med god samarbetsförmåga. Du driver dina egna processer framåt men ser det som en självklarhet att bolla frågor med och hjälpa dina närmsta kollegor vid behov.
• Flexibel med förmåga att hantera arbetstoppar. Du prioriterar och behåller lugnet när verksamheten kräver det.
• Utvecklingsorienterad och letar aktivt efter förbättringar, särskilt genom digitalisering.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, så skicka in din ansökan bestående av CV och personligt brev så snart som möjligt!
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304285 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231), https://kommun.falkenberg.se Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Gymnasieskolan Kontakt
Bitr. rektor, chef för administrationen VUX/GY
Rose-Marie Aarnes rose-marie.svard-aarnes@falkenberg.se Jobbnummer
9729831