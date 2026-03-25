Systemadministratör Linux med Ansible och virtualisering
Avaron AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-03-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Nyköping
Publiceringsdatum2026-03-25
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du kliver in i en tekniskt avancerad miljö där stabilitet, säkerhet och struktur är avgörande. Rollen passar dig som trivs med att ta eget ansvar och som vill arbeta nära kärnan i Linux-baserad drift, automation och virtualisering.
Fokus ligger på att automatisera och standardisera systemmiljöer med Ansible samt att vidareutveckla och förvalta virtualiserade plattformar. Du blir en viktig del i arbetet med att bygga robusta lösningar för verksamhetskritiska system, inklusive simulatorlösningar, i en säkerhetsklassad miljö med höga krav på noggrannhet och säkerhetstänk.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med andra specialister inom systemdesign, drift och säkerhet.
ArbetsuppgifterAutomatisera konfiguration, deployment och återkommande driftmoment med Ansible.
Bygga, vidareutveckla och förvalta Linux-baserade systemmiljöer och tjänster med fokus på Red Hat / RHEL.
Arbeta med virtualiserade plattformar och bidra till stabil, effektiv och standardiserad drift.
Felsöka, analysera och lösa tekniska problem i Linux-miljöer samt vid behov i Windows.
Bidra inom nätverk, IP-planering, brandväggskonfiguration och IT-säkerhet.
Samverka med närliggande team för att säkerställa att lösningar möter höga krav på tillgänglighet, struktur och säkerhet.
Vid behov stötta fysisk installation, inklusive kabeldragning.
KravMinst 3 års erfarenhet som Systemadministratör eller IT-Drifttekniker.
Mycket god och praktisk erfarenhet av Ansible för automation, konfigurationshantering och deployment.
Erfarenhet av arbete med virtualisering.
Gedigen kunskap inom Linux, särskilt Red Hat / RHEL.
Erfarenhet av att bygga, drifta och förvalta Linux-baserade system och tjänster.
Grundläggande förmåga att felsöka i Windows.
Erfarenhet av nätverk och IP-planering.
Erfarenhet av brandväggskonfiguration.
Erfarenhet av IT-säkerhet.
God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av KVM.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462359-1913550". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Åkerbogatan 20 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9819627