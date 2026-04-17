Systemadministratör inom Linux till Saab!
Skill Kompetenspartner AB / Datajobb / Linköping Visa alla datajobb i Linköping
2026-04-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Om företaget Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Dina arbetsuppgifter IT operations är en teknikorienterad verksamhet inom avancerad systemutveckling för framtidens flyg och försvar. Här står innovation, säkerhet och stabil drift i centrum. Verksamheten arbetar i en komplex IT-miljö där tillförlitliga och effektiva Linux-baserade plattformar är en avgörande del av verksamheten.
Som systemadministratör hos IT operations blir du en nyckelperson i arbetet med att förvalta och vidareutveckla verksamhetens tekniska plattformar och digitala tjänster. Dina uppgifter omfattar bland annat:
Drift, förvaltning och vidareutveckling av Linux-baserade system.
Aktivt förbättrings- och effektiviseringsarbete inom teknik och processer.
Standardisering och automatisering av arbetssätt och system.
Deltagande i projekt kopplade till infrastruktur och tekniska plattformar.
Livscykelhantering av system och plattformar.
Säkerställande av efterlevnad av höga säkerhetskrav.
Support och driftstöd i team.
Din profil Vi söker dig som är en engagerad och lösningsorienterad Linux-specialist med stort tekniskt intresse och driv att utveckla effektiva IT-miljöer.
Du har:
3-5 års erfarenhet av Linux, gärna i större driftsmiljöer.
God kunskap i Red Hat-baserade system.
Erfarenhet av scripting i exempelvis Python och Bash.
Praktisk erfarenhet av verktyg och tekniker som Puppet, Ansible, Podman/Docker och Kubernetes.
God förståelse för säkerhetsaspekter inom konfigurations- och förändringshantering.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du är nyfiken, initiativtagande och trivs i team där samarbete och förbättringsarbete står i fokus. Du gillar automation och drivs av att hitta smartare och mer effektiva arbetssätt.
Ansökningsförfarande Detta är ett initialt ett konsultuppdrag på 6 månader med chans till förlängning och potentiellt övertag till Saab. Start är omgående eller enligt överenskommelse. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, skicka därför in din ansökan redan idag!
Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare: Lovisa Ternander, lovisa.ternander@skill.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7581470-1951955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
Gelbgjutaregatan 2 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9860031