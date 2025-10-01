System- och nätverkstekniker
2025-10-01
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Kommunstyrelsens förvaltning är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och fungerar som kansli åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Med cirka 130 medarbetare driver vi strategiska frågor i hela organisationen., samordnar kommunövergripande arbete och stöttar både den politiska ledningen och övriga förvaltningar. Förvaltningen består av kommunledning, ekonomi och styrning, HR och lön, IT och digitalisering, kommunikation samt näringsliv och marknad.
Mjölby kommuns IT och digitaliseringsavdelning tillhör Kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för IT-drift och teknisk förvaltning för Mjölby och Vadstena kommuner. Vi är en arbetsplats med högt i tak och stort utrymme för personligt ansvarstagande och utveckling. Vi är i dag ca 20 medarbetare fördelat på grupperna administration, servicedesk, nätverk, system och klient.
Vår miljö är uppbyggd kring ett antal kända produkter som Microsoft Active Directory/Entra ID, Microsoft SQL, Microsoft SCCM, Microsoft 365, VMware, TEIS integrationsplattform och Veeam.
Inom nätverksgrupperingen hanterar vi brandväggar, core- och switchnät samt trådlösa accesspunkter. Inom området för IT-säkerhet i nätverket används bl.a Network Access Controll (NAC).
Vill du vara en del av vår avdelning?

Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du 50% som nätverkstekniker och 50% systemtekniker.
I rollen som systemtekniker arbetar du i ett team som tillsammans ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av verksamhetssystem. Du arbetar efter kommunens förvaltningsmodell som beskriver hur förvaltning av kommunens verksamhetssystem ska ske. Du kommer vara teknisk systemförvaltare för ett antal IT-system.
I rollen som nätverkstekniker arbetar i ett team som tillsammans ansvarar för installation, drift och underhåll av nätverksinfrastruktur. Du deltar i strategiska IT-projekt och förändringsarbeten samt säkerställer verksamhetens behov och ställda säkerhetskrav. I rollen ingår även att utveckla tjänster som stöttar verksamhetens processer. Du kommer vara delaktig i flera införandeprojekt där teknik och verksamhet möts. I din roll har du ofta kontakt med interna systemförvaltare och externa leverantörer. Du leder eller deltar i projekt internt på avdelningen eller i kundspecifika projekt i verksamheten. Du ansvarar för omvärldsbevakning inom båda dina ansvarsområden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Tre-årig gymnasieutbildning, helst med datateknisk inriktning
* Yrkeserfarenhet minst 1 år, inom teknisk systemförvaltning och nätverksteknik
* Minst 2-3 års högskoleutbildning med informationsteknisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
* Kunskap inom routing, switching, trådlöst och säkerhet i en organisation med en komplex nätverksmiljö
* God kunskap kring Microsoft365
* Kunskap om Microsofts serverplattform
* Kunskap om SQL databashantering
* Kunskap om Internet Information Server
* Kunskap om System Center (SCCM) Windows11
* Vana vid att skriva och anpassa skript för automatisering, felsökning och administration av Windows- och nätverksmiljöer i PowerShell
* Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
* B-körkort
Vi ser det som meriterade om du har:
* Erfarenhet av projektledning
* Tidigare erfarenhet av kommunal verksamhet
* Erfarenhet av organiserat arbete med drift av IT-miljö
Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god problemlösningsförmåga och ser helhetsperspektivet med användaren i fokus för att komma fram till den bästa lösningen. Du kan arbeta självständigt såväl som i team, och för dig är det självklart att dela med dig av din kunskap. Du uppmärksammar och agerar på ouppklarade saker samt arbetar resultatinriktat.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 600 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280907". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mjölby kommun, Kommunstyrelsens förvaltning Kontakt
IT-Driftchef
Bo Dahlén bo.dahlen@mjolby.se 010-2345868 Jobbnummer
9534392