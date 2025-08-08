Svetsjobb i Kristinehamn
2025-08-08
Är du avancerad svetsare med eller utan licenser? Då är detta ett jobb för dig?
Detta är till att börja med ett konsultuppdrag hos vår kund, som erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med möjlighet att växa och utvecklas i din yrkesroll. Om du trivs och är duktig finns goda möjligheter till anställning hos kunden. Tycker du om att TIG-svetsa aluminium, så är detta ett jobb för dig!Arbetsuppgifter
Du kommer att svetsa MIG/MAG och TIG i aluminium och rostfritt. Detaljerna kan vara stora och kraven är höga. Teamet är välkomnande och detta är en modern arbetsplats till både inredning och management.Profil
För att lyckas här behöver du tidigare yrkeserfarenheter inom svetsning och ritningsläsning. Du skall känna dig bekväm med att svetsa detaljer som kan komma att användas inom Försvaret. Erfarenhet av TIG-svetsning i aluminium är ett krav. Krav på svenska i tal och skrift samt svenskt medborgarskap. Bakgrundscheck och personlighetsanalys kan förekomma i denna rekrytering.
Om Industrisupport
Denna platsannons gäller en inhyrning, vilket innebär att den mest lämpade kandidaten anställs av IndustriSupport men utför sitt dagliga arbete hos kundföretaget. Kundföretaget ansvarar för arbetsledningen, medan IndustriSupport är arbetsgivare och ansvarar för personalen. Båda parterna samarbetar kontinuerligt för att säkerställa ett gemensamt arbetsmiljöansvar. Ofta leder inhyrning till en anställning hos kundföretaget.
I slutskedet av rekryteringsprocessen kan urvals- och drogtester förekomma. Även kontroll i belastningsregistret kan förekomma. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2841". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9451024