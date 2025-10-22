Svetsare / Gasskärning
PMK Marin & Industri AB / Svetsarjobb / Landskrona Visa alla svetsarjobb i Landskrona
2025-10-22
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PMK Marin & Industri AB i Landskrona
PMK Marin & Industri AB är ett familjeföretag som grundades år 2002. Sedan starten har vi strävat efter att ha nöjda kunder som leder till långvariga samarbeten. Vi utgår från Landskrona där vi har huvudkontor och verkstad. Du ska vara självständig och erfaren svetsare.
Minst 5 års erfarenhet.
Vana att svetsa metoder 111,136,141.
Licensierade Svetsare med kunskap av gasskärning sökes.
Svets metoder
136,111,141
Arbeten utförs på vår verkstad samt industrianläggningar resejobb kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: info@pmk-industri.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svetsare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pmk Marin & Industri AB
(org.nr 556635-7561)
Dockgatan 3 (visa karta
)
261 35 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pmk Marin & Industri AB Jobbnummer
9569198