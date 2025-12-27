Svetsare
Vi söker nu flera svetsare.
Vi söker dig som har goda erfarenheter av MIG/MAG/TIG. Tjänsterna innebär att svetsa olika typer av material efter ritning med främst MIG/MAG, men TIG kan även förekomma. Svetsprov kommer genomföras på plats hos kund för att testa dina kunskaper.
På kundföretaget tillämpas både dagtid och skift.
Bil och körkort är önskvärt då arbetsplatsen är belägen strax utanför Värnamo.
Tjänsterna börjar som en uthyrning, men finns goda möjligheter att övergå till anställning på kundföretaget.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: johanna@aktivbemanning.se
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Aktiv Bemanning i Småland AB
(org.nr 556639-2550) Jobbnummer
9663978