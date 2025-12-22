Svetsare
2025-12-22
Publiceringsdatum 2025-12-22

Om tjänsten
Vi söker en erfaren svetsare som behärskar pinne, rörtråd och MIG/MAG-svetsning i svart material. I rollen kommer du främst att arbeta med svetsning av balkar och bärande konstruktioner, men även andra förekommande arbetsuppgifter inom verkstaden ingår.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Dagtid
Uppdragets längd: Ca 3-6 månader med eventuell möjlighet till förlängning.Profil
Vi söker dig som har utbildning och arbetslivserfarenhet inom svetsning med pinne, rörtråd och MIG/MAG i svart material. Certifikat för Heta arbeten är ett krav.
Som person är du noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du trivs med att leverera ett väl utfört arbete och är van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Låter det som något för dig?
Tveka inte att skicka in din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer inom industribranschen att hitta sitt drömjobb.
Våra kunder finns i hela Sverige och Norge och främst inom tillverkande industri och verkstadsindustri. Vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Tack vare långsiktigheten i våra uppdrag har många en tryggad anställning på Ikett. Detta har lett till att flera anställda har jobbat hos Ikett i 20+ år. Under den tiden har de fått utvecklas, testa flera uppdrag med en trygg arbetsgivare i ryggen. Ofta är målsättningen att det ska leda till anställning hos kund.
På Ikett finns det möjlighet att arbeta lokalt i ditt närområde, men även spännande resejobb i hela Sverige och Norge för dig som vill ut på resande fot.
Hos oss får du:
Engagerad personal genom hela rekryteringsprocessen som även har kontakt med dig när du börjar jobba hos vår kund.
Trygghet där vi värnar om din säkerhet på arbetsplatsen.
Möjlighet till utveckling.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
För mer information och nyheter, följ oss gärna på:
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20350". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134), http://www.ikett.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alva Åkergren alva.akergren@ikett.com Jobbnummer
9658684