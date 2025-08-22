Svetsare
HydraSpecma Wiro är en stark spelare inom vindbranschen och befinner sig just nu i ett läge där vi vill utveckla verksamheten och för att kunna göra det behöver de nya kompetenser och kollegor som vill vara med på denna resa. Om du tycker om att arbeta i en snabbt föränderlig miljö och vill vara en del av ett växande företag som gör skillnad för framtiden då har vi tjänsten för dig.
Om rollen
Arbetsuppgifterna är varierande då vi har en stor variation av kunder och tillverkning. Främst svetsning av slang & rörkonstruktioner i rostfritt.
Arbetet kräver att man kan jobba självständigt och att man har förståelse för ritningsläsning. Du trivs av att utveckla dig själv och andra.
Svetsarprövningsintyg för TIG-svetsning enligt ISO 9606-1 är meriterande men inget krav. HydraSpecma Wiro har möjlighet att utbilda och lära upp personer som har ett intresse av att arbeta inom TIG-svetsning. Vi lägger stor vikt vid du är ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Meriterande om du tidigare har erfarenhet av slang eller rörsvetsning. Vi söker dig som är självgående, flexibel och har kunskaper i ritningsläsning.
Vi ser även att du har en god social kompetens och dessutom förmågan att skapa och vårda goda relationer med dina medarbetare.
Vem vi söker
Då vi prioriterar kvalitet och effektivitet i arbetet, söker vi dig som är kvalitetsmedveten, driven och noggrann. Du är en lyhörd lagspelare som gillar att samarbeta.
Vidare ser vi att du är social och har en hög arbetsmoral och engagerar dig i dina arbetsuppgifter. Du tar gärna egna initiativ och hjälper till där det behövs. Vi tror att du är en person som lever som du lär och är förtroendeingivande i ditt sätt att agera. Du är rak och tydlig i din kommunikation och ser värdet i att informera och kommunicera. Du är positiv till förändringar.
