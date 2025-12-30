Supporttekniker till Skogsstyrelsens IT-support team
Skogsstyrelsen / Supportteknikerjobb / Jönköping Visa alla supportteknikerjobb i Jönköping
2025-12-30
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skogsstyrelsen i Jönköping
, Aneby
, Nässjö
, Vetlanda
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du använda din tekniska kompetens för att bidra till något meningsfullt? På Skogsstyrelsen kombinerar vi modern IT med ett viktigt uppdrag: att bevara och nyttja Sveriges skogar på ett hållbart sätt.
Vår IT-miljö omfattar allt från världsledande bildanalys och AI-modeller för detektering av skogsskador till egenbyggda webbaserade system, datawarehouse och standardlösningar.
Din roll och arbetsuppgifter
Vår IT-supportfunktion behöver en tillfällig förstärkning under en arbetstopp under våren 2026.
De arbetsuppgifter som vi önskar förstärkning kring är följande:
Byte av PC som inkluderar arbetsuppgifter så som avemballering, packning, F12+BIOS installation etcetera Utskick av PC och annan hårdvara till våra olika kontor ute i landet. Eventuellt kan ärendehantering av enklare tekniska kundtjänstuppgifter förekomma. Vi använder oss av ärendehanteringssystemet Microsoft Service Manager.
Kvalifikationer och dina egenskaper
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet av att hantera hårdvara
- Erfarenhet från att ha arbetat i något ärendehanteringssystem (till exempel Service Manager)
- Förmågan att ta ansvar, strukturera och driva ditt arbete framåt
Du är noggrann, serviceinriktad och bra på att kommunicera, samarbeta och möta människor.
Anställningen är en tillfällig anställning under början av februari till 30 april 2026.
Allt arbete kommer ske på plats på Skogsstyrelsens huvudkontor i Jönköping.
Frågor om arbetet kan besvaras av gruppchef Senija Delalic Bakalbasic telefon 010-172 10 00. Fackliga kontakter: Rebecca Hunt för SACO, Rickard Åman för ST nås på telefon 010-172 10 00.
Välkommen med din CV senast den 14 januari!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har en ledaridé med följande värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/229". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612) Jobbnummer
9665655