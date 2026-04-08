Supporttekniker
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Är du en IT-intresserad och utåtriktad person med erfarenhet av teknisk support sedan tidigare? Här har du möjlighet att bredda din IT-kompetens och tillsammans med dina kollegor ge IT support till verksamhetens användare. Låter detta som något för dig? Sök då rollen redan idag!
Som supporttekniker hos vår kund kommer du att ha möjlighet att starta din it-karriär och utvecklas inom support och problemlösning.
Tillsammans med dina kollegor agerar du första mottagningspunkt för vår kunds användare. Ni har som uppgift att lösa ärenden själva men vid behov lämnas tidskrävande och mer komplexa problem vidare till andra linjens support. Som supporttekniker arbetar du med incidenter, felsökning, integrationer och skräddarsydda/egenutvecklade it-lösningar. Ni jobbar i en Windowsbaserad miljö och problemen rör både klientapplikationer och verksamhetsspecifika applikationer och system. Du kommer bli en viktig del i organisationen när du tillsammans med dina kollegor stöttar upp organisationen med IT-support. Vår kund värdesätter medarbetare som vill bidra till en social och trevlig arbetsmiljö och lägger stor vikt vid att man följer överenskomna arbetssätt, rutiner och flöden. Man uppmuntrar och strävar efter delaktighet och en miljö där man delar med sig av sina kunskaper. Här blir du en del av en organisation med välutvecklad struktur och en välfungerande supportorganisation. Kamratlighet och service är verksamhetens ledord.
Arbetstiden är förlagd till 07:00-16:00 eller 08:00-17:00.
Denna roll passar bra för dig som är i början av din karriär, du behöver ha minst sex månaders erfarenhet av exempelvis teknisk support eller kundtjänst. Uppdraget pågår under uppskattningsvis två år och ingångslönen ligger på ca 22-25.000:-. När du sedan har byggt på din kompetens inom IT har du möjlighet att avancera vidare till andra konsultuppdrag där du har möjlighet att lyfta din lön ytterligare.
Randstad Digital är specialiserade inom kompetensområdet IT och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är specialist inom IT-området. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Första linjen it-support (telefonmottagning) avseende hård- och mjukvara (inkl. mobila enheter) samt behörigheter mm.
Ta emot, registrera, kategorisera, felsöker, eskalera och lösa ärenden s.k. incidenter som kommer in till it-supporten.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten så måste du uppfylla dessa krav:
IT-gymnasium eller likvärdig utbildning och erfarenhet som sammantaget kan bedömas som likvärdigt.
Minst sex månaders IT-relaterad arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin, exempelvis som teknisk support eller kundtjänstmedarbetare.
Dokumenterad IT-kunskap Inom MS Windows och MS Office.
Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhet.
Kunskaper om ärendehanteringssystem.
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift. Samt inneha goda muntliga kunskaper i engelska.
Vi lägger även stor vikt vid personlig lämplighet och letar efter dig som har god social kompetens och hög servicekänsla gentemot användare.
Du är driven och har ett stort intresse av IT och användarservice samt har doda tekniska kunskaper inom IT med god analytisk förmåga, för att snabbt kunna identifiera fel och ge en lösning.
Du behöver också vara en lojal och pålitlig lagspelare.
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
