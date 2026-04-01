Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Styrning och stöd Gävle har ansvaret för den strategiska utvecklingen på övergripande nivå nära politiken. Våra medarbetare jobbar med helheten och samordnar arbetet som är gemensamt för alla sektorer inom Gävle kommun.
Tillsammans gör vi Gävle hållbart och utvecklande!
På Gävle kommuns IT- och utvecklingsavdelning är vi ungefär 140 medarbetare som arbetar med att erbjuda IT-lösningar som är anpassade till verksamheternas behov och för att ge en säker och stabil IT-miljö. Vår enhet, Användarstöd, ger IT-support till alla verksamheter inom hela kommunen.
Arbetsuppgifter
Gillar du att vägleda och guida andra i IT-frågor och får energi av att lösa problem?
Perfekt! Vi behöver förstärka vårt team som arbetar med första linjens support och söker en engagerad supporttekniker som vill vara med och göra andra bättre!
Som supporttekniker i första linjen är du IT- och utvecklingsavdelningens ansikte utåt mot alla medarbetare i koncernen och ser till att IT-tekniken fungerar smidigt i vardagen.
Du ger support via telefon, e-post samt fjärrstyrning av enheter för att snabbt och effektivt lösa tekniska problem och stödja i handhavandefrågor. Du har ett starkt kund- och kvalitetsfokus i ditt arbete.
Dina arbetsuppgifter är bland annat:
* att prioritera, analysera och kommunicera lösningar på ett pedagogiskt och professionellt sätt.
* att hantera ärenden och incidenter självständigt, tillsammans med kollegor eller eskalera till specialister inom specifika områden.
Den tekniska miljön är huvudsakligen Microsoft-baserad, både på klient- och serversidan.
Gävle kommuns olika verksamheter arbetar i en mängd olika IT-system, vilket innebär en komplex IT-miljö som ger variation i de ärenden du som supporttekniker hanterar.
Vi har ett positivt och prestigelöst arbetsklimat där vi stöttar och hjälper varandra, delar kunskap, samarbetar kring lösningar och främjar ett gott samarbete.Kvalifikationer
För att lyckas i tjänsten ska du ha:
* Gymnasieexamen med inriktning IT, YH utbildning inom IT eller annan IT-inriktad utbildning som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten. Alternativt minst ett års arbetslivserfarenhet inom området IT-support som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* Kunskaper inom operativsystemet Windows 11, Microsoft 365 suite inklusive kunskaper inom Microsoft Teams, Microsoft Outlook, Microsoft Sharepoint samt kunskap inom Microsoft Active Directory.
* Även goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.
* Kunskap inom nätverk och kommunikation är önskvärt meriterande.
För att lyckas i rollen är du:
* Prestigelös och gillar att samarbeta med andra där förmåga att lyssna, visa empati och respekt är naturligt för dig.
* Systematisk och metodisk i ditt arbete för att lösa arbetsuppgifter med fokus på kvalitet och nöjda kunder där du inger förtroende och har en förmåga att sprida lugn och stabilitet.
* Snabb på att ta in information och lära nytt och ett arbete som innebär att följa rutiner och policys är passande för dig.
* Anpassningsbar till olika situationer och ser möjligheter i förändringar.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som delar vår drivkraft till att ge support och stöd till andra och som vill vara med och bidra till Gävle kommunkoncerns framgång tillsammans med oss.
Låter det här rätt för dig? Skicka då in ditt CV och ett personligt brev som beskriver varför du och Gävle kommun skulle kunna vara en match!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/upptack-vara-formaner-for-trygghet-och-balans/
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobba-hos-oss/
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315678". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
(org.nr 212000-2338)
Drottninggatan 22 (visa karta
)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, IT- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Akavia
Anders Selander anders.selander@gavle.se 026-179830 Jobbnummer
9831699