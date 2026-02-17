Supply Chain Manager, Operations
Epiroc Rock Drills AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örebro Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örebro
2026-02-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Epiroc Rock Drills AB i Örebro
, Kumla
, Askersund
, Nacka
, Fagersta
eller i hela Sverige
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Brinner du för att leda komplexa flöden, utveckla framtidens internlogistik och skapa framgång genom människor? Nu söker vi en driven, strategisk och inkluderande Supply Chain Manager som vill leda och utveckla vår Supply Chain-organisation inom produktionen av underjordsprodukter i Örebro.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Epirocs underjordsdivision har sin produktion i Örebro där vi tillverkar och levererar avancerad gruvutrustning till kunder världen över. Som Supply Chain Manager leder du ett engagerat och kompetent team där säkerhet, hållbarhet och utveckling genomsyrar allt vi gör. Hos oss är du med och formar en kultur som präglas av engagemang, samarbete och innovation, där vi tillsammans bygger en transparent och flexibel försörjningskedja rustad för framtiden.
Ditt uppdrag
Som Supply Chain Manager har du det övergripande ansvaret för operativt inköp och internlogistik och leder arbetet med att säkerställa effektiva, hållbara och förutsägbara materialflöden. I rollen skapar du förutsättningar för rätt material på rätt plats i rätt tid - samtidigt som du utvecklar team, systemstöd och arbetssätt som möter både dagens och framtidens produktionsbehov.
Dina viktigaste fokusområden:
* Upprätthålla en stark säkerhetskultur och inkluderande team.
* Säkerställa en resurseffektiv supply chain, med hållbart beslutsfattande, digitalisering och ständiga förbättringar som grund.
* Optimera materialtillgänglighet, interna flöden och lagerhållning för att minska slöseri och CO2-påverkan.
* Utveckla organisationen mot digitalisering och standardiserade, effektiva processer.
* Bygga förmåga och struktur i logistikkedjan för att möta nya produktionsbehov.
* Samarbeta nära med funktioner som Strategic Sourcing och Production Planning för att för att uppnå en effektiv och välfungerande supply chain-verksamhet.
Här får du en avgörande roll för att möjliggöra hög materialtillgänglighet, effektiva processer och hållbara lösningar som stödjer både dagens produktion och framtidens digitaliserade försörjningskedja. Följ med oss när vi accelererar transformationen!Publiceringsdatum2026-02-17Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du är en lyhörd och inkluderande ledare med erfarenhet av att driva och utveckla supply chain-verksamhet i en industriell miljö. Du skapar trygghet genom att vara närvarande, strukturerad och kommunikativ, och du bygger starka team där människor växer och tar ansvar. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt arbete med operativa insikter och som drivs av att göra skillnad i en verksamhet som utvecklas snabbt.
Kvalifikationer för rollen är:
* Erfarenhet av ledarskap i en supply chain- eller produktionsorganisation.
* God förståelse för logistikflöden, lagerstyrning och gärna operativt inköp.
* Erfarenhet av förändringsledning och förbättringsarbete, gärna med LEAN-metodik.
* God systemförståelse (erfarenhet av M3 är meriterande).
* Förmåga att kommunicera obehindrat på engelska och svenska.
Vi värdesätter om du har ett intresse för digitalisering och förbättringsarbete - och en vilja att driva utveckling tillsammans med ditt team. Du är resultatorienterad med ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och du trivs i en miljö där samarbete, inkludering och ständigt lärande är viktiga byggstenar för att nå resultat.
Placering och resor
Denna position är placerad i Örebro, Sverige. Tjänsten förutsätter närvaro på plats och möjligheten till distansarbete är därmed begränsad.
Ansökan och kontaktinformation
Du kan läsa den fullständiga annonsen och ansöka via vår karriärsida. Sista ansökningsdag är den2 mars 2026.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta:
Rekryterande chef: Joakim Sandberg, General Manager Underground Operations Örebro, +46733841649, joakim.sandberg@epiroc.com
Rekryteringsspecialist: Lisa Ström, +46761032813, lisa.strom@epiroc.com Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "81132-43979007". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills AB
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com Arbetsplats
Epiroc Kontakt
Lisa Strom +46107551493 Jobbnummer
9748597