Supplier Quality Engineer
2026-01-21
Vi söker en Supplier Quality Engineer till ett uppdrag i Karlskrona. I rollen ingår att samarbeta med många olika intressenter, både internt och externt.
Din Profil
Du är noggrann i datainsamling, metodisk och kan ta till komplex information samt summera den i konkreta slutsatser.
• Har en ingenjörsexamen och/eller flera års dokumenterad erfarenhet i likande roller
• Har goda kunskaper i engelska och svenska, i såväl tal som skrift
• Har en god förståelse för inköp och leverantörskvalitetsäkring
• Gillar att identifiera förbättringsmöjligheter och finna lösningar på problem
• Erfarenhet av 8D samt Six Sigma metodik
• Har ett naturligt intresse av att göra affärer
Meriterande
• Grundorsaksanalys och avvikelsehantering
• Leverantörsbedömning
• Olika tillverkningsmetoder
• Ort: Karlskrona, på plats
• Vi gör löpande urval.
• Startdatum är indikativt.
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Supplier Quality". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
371 35 KARLSKRONA Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9697697