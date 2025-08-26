Supervisor Logistics till Dafo Vehicle!
Needo Recruitment Sthlm AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2025-08-26
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Needo Recruitment Sthlm AB i Haninge
, Linköping
, Jönköping
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Brinner du för logistik och vill leda ett team mot effektiva och säkra flöden? Har du erfarenhet inom logistik, internationella transporter och ett öga för förbättringsarbete? Då kan tjänsten som Supervisor Logistics hos Dafo Vehicle vara helt rätt för dig!
Om Dafo Vehicle
Dafo Vehicle grundades 1919 och är en global ledare inom brandsäkerhetslösningar för tunga fordon. Företaget har verksamhet i USA, Finland, Estland, Frankrike och Sverige, med huvudkontor i södra Stockholm, och har sedan 2018 fokuserat på fordonsskydd efter att ha blivit självständigt.
Dafo Vehicles HEXA+-koncept erbjuder helhetslösningar för brandskydd - från riskanalys och systemdesign till installation och eftermarknadssupport. Med ett skickligt team på 140 medarbetare levererar Dafo Vehicle innovativa och hållbara säkerhetslösningar världen över.
I december 2024 förvärvades Dafo Vehicle av United Safety, vilket stärker företagets globala närvaro. Under 2025 flyttar Dafo Vehicle till en ny högteknologisk anläggning i södra Stockholm, som stödjer fortsatt tillväxt och innovation.
Om tjänsten som Supervisor Logistics
Som Supervisor Logistics hos Dafo Vehicle leder du ett team på 8-12 medarbetare och arbetar nära Supervisor production samt Operations Manager. Tillsammans ansvarar ni för flödet i Dafo Vehicles produktion och logistikcenter.
I dina arbetsuppgifter ingår att driva förbättringsarbete och Lean-principer, följa upp nyckeltal inom leverans, kvalitet och kostnad, och att skapa en arbetsmiljö där teamet kan växa och prestera på topp. Du arbetar aktivt med att säkerställa att mottagning, plock, pack och leverans fungerar smidigt, effektivt och säkert. Du samarbetar nära andra avdelningar och ser till att lagret blir en väl fungerande del av Dafo Vehicles verksamhet.
Leda 8-12 medarbetare inom lager och logistik
Säkerställa smidiga och säkra flöden i mottagning, plock, pack och leverans
Driva lean och kontinuerlig förbättring på arbetsplatsen
Följa upp nyckeltal inom leverans, kostnad och säkerhet
Om dig
För att lyckas i rollen är du en tydlig och inspirerande ledare, du kan samarbeta över avdelningar och nivåer och har ett säkerhetsfokus och praktisk problemlösningsförmåga. Därtill har du: Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Erfarenhet från en roll inom logistik och erfarenhet av outbound-flöden
Erfarenhet av ledarskap inom lager/logistik
Erfarenhet av internationella transporter med farligt gods, tull och flygfrakt.
Erfarenhet av att bygga upp flöden
God kommunikation på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från internationell logistik eller produktion
Lean-kunskap eller certifiering Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 100%, heltid.
Placering: Stockholm, Albyberg
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Supervisor Logistics hos Dafo Vehicle intressant? Skicka in din ansökan idag, urvalet sker löpande, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment Sthlm AB
(org.nr 559088-5884) Arbetsplats
Dafo Vehicle AB Kontakt
Ida Rickenberg ida@needo.se Jobbnummer
9476635